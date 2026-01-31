Persecución policial en una ruta entrerriana: conductor evadió controles e hirió a un policía

Una peligrosa persecución policial se desató durante la madrugada de este sábado en la ruta provincial 39 y terminó con un jefe policial herido, cuatro jóvenes interceptados y un conductor detenido, tras evadir reiterados controles en distintas localidades del centro de Entre Ríos.

El hecho comenzó alrededor de las 1.50, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco eludió un control preventivo en el acceso a San Justo, departamento Uruguay, y se dio a la fuga a alta velocidad hacia el oeste. Pese a las señales de detención, el conductor continuó su marcha y fue posteriormente detectado en el puesto policial de Herrera, donde volvió a desobedecer las órdenes y escapó en dirección a Basavilbaso.

Ante la peligrosidad de la situación, personal de la División Investigaciones y de la Guardia Especial desplegó un operativo cerrojo para interceptar el vehículo. Durante el procedimiento, cerca de la intersección con la Ruta Provincial 20, el conductor realizó una maniobra evasiva a gran velocidad y rozó a un subcomisario que participaba del operativo, provocándole una lesión en la mano derecha.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron finalmente detener el automóvil a pocos metros del cruce de rutas. En el interior viajaban cuatro jóvenes de sexo masculino, todos con domicilio en la ciudad de Colón.

El conductor, de 22 años, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, mientras que los acompañantes, de 21, 21 y 26, quedaron supeditados a la causa judicial y recuperaron la libertad ambulatoria tras ser identificados, indicó el sitio Ahora.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. En tanto, el funcionario policial herido recibió atención médica y se confirmó que las lesiones sufridas son de carácter leve.