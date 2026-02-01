Policiales

Volcó un camión que transportaba diez autos 0 km en el departamento Tala

01 de Febrero de 2026 - 11:22

Un camión que transportaba diez vehículos 0km volcó este domingo a las 9.20 en la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 151, a unos 800 metros al norte del ingreso a la comuna de Guardamonte, en el departamento Tala.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Tala, el siniestro involucró a un camión Iveco Stralis que se dirigía hacia la ciudad de Rosario. Por causas que se tratan de establecer, el conductor, un hombre de nacionalidad brasileña, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, el chofer fue trasladado al hospital de Gobernador Maciá, donde se constató que presentaba lesiones leves, con escoriaciones y golpes en la zona del tórax y la cadera, indicó canal once.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de auxilio para ordenar la circulación, ya que la ruta permanecía parcialmente habilitada mientras se realizaban las tareas correspondientes.

