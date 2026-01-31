Policiales

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

31 de Enero de 2026 - 07:31

Sustrajeron varias tablets. También accedieron a salas, comedor y cocina.

La comunidad educativa de la Escuela N° 192 "Las Malvinas" y de la Escuela Secundaria N° 27 Anexo Orientada informó que este viernes se produjo un hecho delictivo en el edificio escolar, ubicado en la localidad de Hernandarias.

Según se indicó a Uno, personas desconocidas forzaron una reja e ingresaron a dos salas, donde revolvieron documentación y sustrajeron cinco tablets pertenecientes al Programa Nacional Escuelas Alfa en Red.

Además, los autores del hecho accedieron al sector del comedor escolar y a la cocina.

