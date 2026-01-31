San Lorenzo venció a Central Córdoba y se prende arriba

Este sábado por la tarde, la acción correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional comenzó con el duelo entre San Lorenzo y Central Córdoba. El partido se enmarcó en la Zona A y tuvo lugar en el estadio Pedro Bidegain, perteneciente al Ciclón. El árbitro del juego fue Fernando Echenique, acompañado en el VAR por José Carreras.

Nota en desarrollo.

Con seis puntos, el Ciclón ahora aparece en la tercera posición del grupo; mientras que el Ferroviario suma solo una unidad y aparece en el antepenúltimo puesto.

En la próxima fecha, el equipo de Damián Ayude jugará el clásico frente a Huracán, el domingo 8 desde las 19.15; mientras que a los dirigidos por Lucas Pusineri les tocará recibir a Unión de Santa Fe, el sábado 6, desde las 21.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 1-0 Central Córdoba.



Gol:

10’ST: Gregorio Rodríguez.



Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Tiago Cravero, Horacio Tijanovich; Ezequiel Naya y Lucas Varaldo.

DT: Lucas Pusineri.



Cambios:

ET: ingresó Gregorio Rodríguez por Gonzalo Abrego (SLO).

ET: ingresó Fabricio López por Jhohan Romaña (SLO).

18’ST: ingresó Diego Barrera por Horacio Tijanovich (CCO).

18’ST: ingresó Michael Santos por Ezequiel Naya (CCO).

18’ST: ingresó Alan Laprida por Fernando Martínez (CCO).

25’ST: ingresó Luciano Vietto por Facundo Gulli (SLO).

29’ST: ingresó Joaquín Flores por Lucas Varaldo (CCO).

32’ST: ingresó Lucas González por Tiago Cravero (CCO).

36’ST: ingresó Mauricio Cardillo por Ezequiel Cerutti (SLO).

44’ST: ingresó Francisco Perruzzi por Nicolás Tripicchio (CCO).



Amonestados:

22’PT: Agustín Quiroga (CCO).

37’PT: Gonzalo Abrego (SLO).

49’PT: Alexis Cuello (SLO).

4’ST: Alejandro Maciel (CCO).

50’ST: Lucas González (CCO).

52’ST: Alana Aguerre (CCO).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: José Carreras.



Estadio: Pedro Bidegain.