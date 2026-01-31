Rocamora cayó en su duelo de colistas ante El Biguá

El Biguá fue arrollador en el último cuarto y se quedó con la victoria ante Rocamora.

En el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino, este sábado el Club Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó su gira por el sur del país. El primero de sus partidos en Neuquén por la Conferencia Sur fue ante El Biguá, al que visitó en el estadio Ruca Che, con arbitraje de Herrera y Luna.

El Rojo comenzó bien el partido. Durante un primer cuarto con un desarrollo sumamente parejo logró una escasa diferencia de tres puntos (19-16) que amplió en un segundo cuarto en el que contó nuevamente con mejor goleo que su rival. El parcial de 16-13 dejó a las uruguayenses arriba por seis puntos: 35-29.

Sin embargo, el arranque del tercer cuarto encontró la reacción del equipo anfitrión. El Biguá ganó el parcial por 19-15 y se acercó en el tanteador al punto de que quedó a solo un doble de la igualdad: 50-48 para Rocamora. En el último cuarto todo cambió: la producción ofensiva del local fue la mejor del partido y con un parcial de 25-14 acabó ganándole a Rocamora por 73-64.

La derrota dejó al Rojo con un acumulado de 1-5 con el que se ubica en el penúltimo lugar, solo por encima de Lanús, que tiene una derrota más. El Biguá está un puesto por encima del equipo uruguayense con un acumulado de 2-5.

Este domingo volverá a haber acción para el Rojo, que deberá medirse con Independiente de Neuquén a partir de las 20. Ese duelo se disputará en el estadio La Caldera.

-SÍNTESIS-

El Biguá 73-64 Rocamora.



Parciales: 16-19 // 29-35 (13-16) // 48-50 (19-15) // 73-64 (25-14).



Formaciones:

EL BIGUÁ (73)

*Javiera Campos Tapia: 18pts, 5rbs, 2as, 1rec, 1per.

*Agustina García: 19pts, 9rbs, 3as, 7per.

*María Jourdheuil: 6pts, 10rbs, 2as, 3rec, 1per.

*Maitena Merino Parra: 8pts, 5rbs, 2as, 1rec, 1per.

*Charo Lértora: 5rbs, 1as, 1rec, 1per.

Daiana Ten: 1as, 1per.

Martina Gutiérrez: 15pts, 7rbs, 2as, 5rec, 3per.

Andrea Valdés Cataldo: 7pts, 6rbs, 2as, 1rec.

DT: Rubén Jaime.



ROCAMORA (64)

*Florencia Losada: 6pts, 5rbs, 3rec, 4per.

*Melanie Delsart Izaguirre: 3pts, 1rb, 1per, 1ta.

*Nerea Schmidt: 5pts, 8rbs, 2as, 2rec, 2per.

*Paula Santini: 12pts, 6rbs, 3as, 3rec, 4per.

*Martina Schunk: 10pts, 14rbs, 1rec, 1per, 1ta.

Renata Pidone: 3rbs.

Manuela González: 14pts, 3rbs, 1rec, 1per.

Guadalupe Chiappella: 2pts, 1rb.

Santina Cherot (x): 12pts, 4rbs, 2as, 2rec, 3per.

Natalia Battioni: 1rb, 1as, 1rec, 1per.

DT: Sabrina Scévola.



*Inicialistas.



(x) Excluida.



Árbitros: Herrera - Luna.



Estadio: Ruca Che.