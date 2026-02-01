Juventud Unida comienza la disputa de la final regional ante Ben Hur

El "Juve" buscará la revancha ante Ben Hur, su verdugo de la edición pasada.

Este domingo, Juventud Unida de Gualeguaychú jugará en el Estadio de los Eucaliptos frente a Sportivo Ben Hur de Rafaela. El partido comenzará a las 21 en el marco de la final de ida de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. El árbitro será Leandro Domínguez, acompañado por los asistentes Lautaro Tuninetti Araoz y Mario Oyola, todos de la provincia de Córdoba.

El Juve llegó a esta instancia luego de dejar en su camino a Sanjustino, rival al que venció por 1-0 tanto en la ida, como en la vuelta. Con el 2-0 global, el equipo entrerriano alcanzó la final regional, el paso previo a la final por el ascenso.

Para este partido, Miguel Fullana repetirá la formación que salió a la cancha frente al Albiverde santafesino. La novedad aparecerá en el banco de suplentes con la posible reaparición de Alan Murialdo, ya recuperado de un golpe en la rodilla sufrido en el partido de ida de las semifinales.

Si sale sin cambios, el equipo gualeguaychuense irá con: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez, Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari.

En frente estará el equipo del experimentado Carlos Trullet. Este elenco viene de derrotar a Puerto San Martín por 3-1 en el global luego de una victoria por 2-1 como visitante y otro triunfo por 1-0 como anfitrión. Con ese envión, buscará retornar a la categoría de la que descendió en la última temporada.

Para este partido Trullet también confiaría en los mismos que vencieron a Puerto San Martín. Si esto sucede jugará con: Matías Astrada; Franco Villalba, Facundo Jofre, Rodrigo López Alba, Elías Medeiro, Ramiro Contrera; Lautaro Fleita, Leandro Sola, Sebastián Jiménez; Kevin Velázquez y Juan Bono.

Finales

El Consejo Federal definió en las últimas horas cómo se emparejarán las regiones para definir los partidos por los cuatro ascensos hacia el Torneo Federal A. Estos encuentros se disputarán a partido único y en cancha neutral el próximo 15 de febrero.

El ganador de la Región Litoral Sur -Juventud Unida o Ben Hur- se enfrentará con el vencedor de la Región Litoral Norte -Guaraní Antonio Franco o Defensores de Puerto Vilelas-.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

*Juventud Unida/Ben Hur (Litoral Sur) vs. Guaraní Antonio Franco/Defensores de Puerto Vilelas (Litoral Norte).

*Central Argentino/General Paz Juniors (Centro) vs. Tucumán Central (Norte).

*Fadep/Sportivo Estudiantes (Cuyo) vs. Boxing Club/La Amistad (Patagónica).

*Ferro de General Pico/Racing de Olavarría (Pampeana Sur) vs. Colón de Chivilcoy/Escobar FC (Pampeana Norte).