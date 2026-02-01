Bajo una lluvia torrencial, Platense superó a Talleres en Córdoba

Este sábado por la noche hubo dos encuentros correspondientes a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el duelo por la Zona A, Talleres de Córdoba recibió a Platense en el estadio Mario Kempes. El árbitro del juego fue Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Sebastián Habib.

El Calamar generó la primera ocasión de riesgo del partido con un desborde de Guido Mainero por derecha que acabó en rechazo de Augusto Schott, justo a la posición de Juan Gauto. El atacante no dudó y remató de primera, provocando que el balón dé en el brazo de un defensor de la T.

Tras la revisión en el VAR, Gariano decidió sancionar penal, por lo que el visitante tuvo el gol en los pies de Ignacio Vázquez. El defensor remató hacia el poste derecho de Guido Herrera para estampar el 1-0 cuando iban 21 minutos del primer tiempo. Hasta ese momento había sido mejor el anfitrión.

Aprovechando el envión del gol, Platense tuvo la chance de ampliar la ventaja en la cabeza de Leonardo Heredia. El cabezazo del Pupa luego de un centro desde la derecha impulsado por Juan Saborido encontró una gran atajada de Herrera, que evitó el segundo del visitante.

Ya en el complemento y bajo una lluvia torrencial el equipo de Carlos Tévez no tardó en llegar al empate. El gol fue a los seis minutos, luego de un centro de Schott desde la derecha para el cabezazo de Valentín Depietri. El delantero remató hacia el arco, pero se vio beneficiado por el desvío de Vázquez, que marcó en contra de su propia valla.

El equipo Calamar no se achicó pese a la desventaja y buscó constantemente volver a adelantarse en el marcador, cuestión que no consiguió hasta casi el final del encuentro. Fue a los 38 minutos cuando un balón largo de Matías Borgogno se desvió en la cabeza de Tomás Nasif para la posición de Juan Gauto.

El atacante presionó a Herrera y José Palomino, pero fue este último quien ganó la posición. En su afán por rechazar la pelota, el defensor remató hacia su derecha, justo en el cuerpo de Gabriel Báez, que impulsó el balón contra su propio arco. De manera insólita, Platense volvió a adelantarse a los 38 minutos.

Tras ese gol de una factura insólita, el equipo de Walter Zunino se cerró bien atrás e impidió que los cordobeses pudieran alcanzar la igualdad: fue triunfo 2-1 en terreno ajeno.

Con la victoria, el Calamar alcanzó la línea de Vélez y lidera la Zona A con siete puntos (al menos hasta que juegue Lanús). Talleres, por su parte, quedó 10° con tres unidades.

En la próxima fecha, el equipo Marrón jugará ante Independiente el domingo 8 de febrero, desde las 17; mientras que a los cordobeses les tocará esperar hasta el lunes, día en el que visitarán a Lanús desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Talleres 1-2 Platense.



Goles:

21’PT: Ignacio Vázquez -penal- (PLA).

6’ST: Ignacio Vázquez -en contra- (TAL).

38’ST: Gabriel Báez -en contra- (TAL).



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza; Giovanni Baroni; Ronaldo Martínez y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.



Cambios:

12’ST: ingresó Martín Barrios por Felipe Bussio (PLA).

12’ST: ingresó Tomás Nasif por Leonardo Heredia (PLA).

22’ST: ingresó Diego Valoyes por Giovanni Baroni (TAL).

31’ST: ingresó Mateo Cáceres por Ulises Ortegoza (TAL).

32’ST: ingresó Rick Lima por Valentín Depietri (TAL).

32’ST: ingresó Bautista Merlini por Franco Zapiola (PLA).

32’ST: ingresó Agustín Lagos por Guido Mainero (PLA).

40’ST: ingresó Martín Río por Juan Sforza (TAL).

40’ST: ingresó Valentín Dávila por Ronaldo Martínez (TAL).

40’ST: ingresó Santiago Dalmasso por Juan Gauto (PLA).



Amonestados:

46’PT: Giovanni Baroni (TAL).

8’ST: Felipe Bussio (PLA).

11’ST: Franco Zapiola (PLA).

15’ST: Maximiliano Amarfil (PLA).

35’ST: Juan Sforza (TAL).

49’ST: Santiago Dalmasso (PLA).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Sebastián Habib.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.