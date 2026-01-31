Confirmaron que no es el cuerpo de Berón y sus familiares exigen que lo sigan buscando

Piden que sigan buscando al hombre que cayó al río el martes luego de recibir un disparo en la isla de Diamante.

“La persona que encontraron no es mi hermano y exigimos a Prefectura que lo sigan buscando porque no han hecho nada”, dijo José María luego de que recibieran un llamado horas antes para que vayan a reconocer un cuerpo hallado en el río Paraná en la zona de San Lorenzo, Santa Fe.

El hermano de Luis “Quique” Berón, el hombre de 53 años que cayó al agua tras recibir un escopetazo efectuado por Luis Berón, su hijo, de 22 años, arrestado el miércoles por la tarde en San Lorenzo, al sur de Santa Fe, desapareció el martes.

Berón cayó al agua alrededor de las 18.30 en la zona conocida como Puesto 3 (kilómetro 363), luego de recibir el disparo y fue arrastrado por la corriente.

A partir del miércoles tomó intervención Prefectura y según los hermanos de la víctima solo buscaron con una moto de agua en Gaboto. “Yo lo estuve buscando en lancha y nunca vi un bote de prefectura. Recorrí el río desde la zona hasta San Lorenzo y no vi ninguna embarcación que lo busque”, relató José María a AHORA: “Recién nos dijeron que van a salir y que están buscando más abajo. Son excusas. Están esperando que el cuerpo flote”, remarcó indignado