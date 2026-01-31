Este domingo habrá Cine bajo las estrellas en el Anfiteatro

Es una propuesta impulsada desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad local. Este domingo desde las 20 se proyectará la película Las buenas intenciones, de Ana García Blaya (Argentina – 2019) + 16 y el cortometraje El trámite (2025), de Renzo Casalongue y Pablo Reato, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, de Paraná. La entrada es libre y gratuita.

El largometraje Las buenas intenciones, de Ana García Blaya es un drama-comedia (85´ – Apta mayores de 16 años), que nos lleva a principios de los noventa en Buenos Aires. Amanda tiene 10 años, dos hermanos menores y padres separados con los que los niños conviven alternativamente. Cuando están con su padre, Amanda se ve obligada a ocupar el lugar de adulto y a cuidar -como puede- de todos, ya que Gustavo es un tipo bastante particular que ama a sus hijos apenas un poco más que a sí mismo. Pero un día, su madre propone una alternativa fuera del país, lejos de la desprolija vida de su padre, y a Amanda esa propuesta la pone en jaque. Está interpretada por Javier Drolas, Amanda Minujín, Ezequiel Fontanela, Carmela Minujín, Sebastián Arzeno, Jazmín Stuart y Juan Minujín.

Por su parte, el cortometraje entrerriano que dirigen Renzo Casalongue y Pablo Reato (duración ´13) y que participó en la última edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER 2025), es una comedia dramática que cuenta la historia de Susana, una señora mayor, que emprende una odisea para completar un ridículo trámite antes del mediodía, mientras lidia con las exigencias de las oficinas de la burocracia. Está interpretada por Malena Cudini, Alessandra Waitomo, Alan Feyt, Mauro Álvarez, y Danor Llano.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.