Tucumán y Huracán empataron en el norte a fuerza de penales

En el estadio José Fierro hubo un penal por lado para el 1-1 definitivo.

Este sábado, la actividad por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó con dos partidos. Uno de ellos se disputó en el estadio Monumental José Fierro, en donde Atlético Tucumán recibió la visita de Huracán. El árbitro del partido fue Felipe Viola, acompañado por Juan Loustau en el VAR.

El juego comenzó bajo una insipiente lluvia y tuvo a Huracán como protagonista en el arranque. Luego de un pase de Alejandro Martínez hacia la derecha, Federico Vera apareció por sorpresa y sacó un potente remate cruzado que pasó pegado al poste derecho de la valla defendida por Luis Ingolotti.

El Globo siguió buscando y otra vez desbordó por derecha. Esta vez la jugada comenzó por la banda y terminó con un pase bajo al medio de parte de Emmanuel Ojeda para el concordiense Erik Ramírez. La Perla intentó definir bajo contra el palo izquierdo de Ingolotti, pero el balón se fue desviado.

En su primera llegada en profundidad el Decano terminó generando la jugada que abrió el partido. Fue Leonel Di Plácido el que apareció por la izquierda y envió un pase atrás para la llegada de Nicolás Laméndola, que acusó un tirón de camiseta y se arrojó en el área. El árbitro revisó la jugada a través del VAR y acabó sancionado penal para el local por falta de Leonardo Gil.

De la ejecución se encargó Leandro Díaz, que remató bajo y contra el poste izquierdo para vencer a Hernán Galíndez y poner el 1-0 parcial a los 51 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad del juego, el Decano creció en su rendimiento y tuvo una primera opción para ampliar el marcador por medio de Laméndola. El atacante enganchó de izquierda al centro y sacó un remate desde afuera del área que buscó el poste derecho de Galíndez. Con una buena estirada, el arquero visitante despejó hacia un lado.

Una mala salida del fondo visitante le dio la chance del gol a Ezequiel Ham. El mediocampista tomó el balón en tres cuartos de cancha tras un mal pase hacia atrás y encaró al área. Tras eludir a un marcador, sacó un potente remate que se le fue muy desviado.

Perdonó mucho el anfitrión, que terminó sufriéndolo sobre los 21 minutos, cuando tras una revisión por medio del VAR el árbitro sancionó penal por falta sobre Juan Bisanz dentro del área. De la ejecución se encargó Jordy Caicedo, que colocó su remate al costado izquierdo del arco local para estampar el 1-1.

Pese a la igualdad, fue el equipo de Hugo Colace el que buscó el segundo gol y estuvo muy cerca de conseguirlo luego de un centro bajo de Ignacio Galván para la llegada de Gabriel Compagnucci. El cordobés ex Patronato definió de primera, pero remató muy alto y se perdió la chance de la victoria. Fue empate.

Con la igualdad, Tucumán sumó su segundo punto y está 11° en la Zona B; mientras que el Globo se encuentra una posición por encima con la misma cantidad de unidades, pero más goles a favor.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Sarmiento de Junín el domingo 8 de febrero, desde las 17; mientras que los dirigidos por Diego Martínez protagonizarán el clásico ante San Lorenzo ese mismo día, pero desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 1-1 Huracán.



Goles:

51’PT: Leandro Díaz -penal- (TUC).

21’ST: Jordy Caicedo -penal- (HUR).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.

DT: Hugo Colace.



Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Erik Ramírez, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Cambios:

ET: ingresó Javier Domínguez por Franco Nicola (TUC).

10’ST: ingresó Facundo Waller por Leonardo Gil (HUR).

10’ST: ingresó Juan Bisanz por Erik Ramírez (HUR).

22’ST: ingresó Gabriel Compagnucci por Renzo Tesuri (TUC).

22’ST: ingresó Carlos Abeldaño por Ezequiel Ham (TUC).

26’ST: ingresó Hugo Nervo por César Ibáñez (HUR).

26’ST: ingresó Lautaro Mora por Alejandro Martínez (HUR).

39’ST: ingresó Alexis Segovia por Nicolás Laméndola (TUC).

40’ST: ingresó Leonardo Sequeira por Oscar Cortés (HUR).



Amonestados:

49’PT: Leonardo Gil (HUR).

16’ST: Renzo Tesuri (TUC).

19’ST: Ignacio Galván (TUC).

33’ST: Lautaro Mora (HUR).

36’ST: Lucas Carrizo (HUR).

38’ST: Federico Vera (HUR).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Juan Loustau.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.