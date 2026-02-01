Demoraron a un hombre que conducía armado y alcoholizado en la zona de Bajada Grande

Un llamado telefónico al 911 permitió desplegar un operativo en la zona noroeste de Paraná que culminó con la detención de un hombre que portaba un arma de fuego en su vehículo.

El procedimiento se desarrolló al atardecer de este sábado, en calles Larramendi y Baxada del Paraná, en la zona de Bajada Grande. Se había informado que el conductor de una camioneta negra posiblemente portaba un arma de fuego. Inmediatamente se logró ubicar al vehículo, una Fiat Strada, por parte de una moto policial.

Al interceptar la camioneta, el hombre que iba en su interior comenzó a manipular un arma de fuego, por lo que los policías lo obligaron a descender. El sujeto fue identificado como Jorge Luis Norberto G., de 67 años, y sobre el interior del vehículo se encontró el arma en cuestión.

Se trataba de una pistola Bersa Thunder calibre .380, con cargador y municiones lista para ser utilizada. Familiares del conductor hicieron llegar documentación que acredita tenencia de arma de fuego. En comunicación con la fiscal en turno dispuso la correcta identificación del hombre y el secuestro del arma de fuego.

Paralelamente se dio intervención a Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia el cual arrojó resultado positivo, y en consecuencia se retuvo la camioneta.