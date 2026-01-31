Denuncian brutal ataque a un periodista en pleno centro de Chajarí

El hecho ocurrió durante la madrugada cuando el periodista fue rodeado por motociclistas y amenazado con un arma blanca.

Un grave episodio de violencia generó preocupación en Chajarí luego de que el periodista Marcelo Brignardello denunciara haber sido víctima de un presunto intento de homicidio en pleno centro de la ciudad.

El hecho habría sucedido en la intersección de Irigoyen y Siburu, cuando el comunicador estaba detenido en un semáforo con su vehículo.

En ese momento, habría sido rodeado por entre seis y ocho motociclistas, quienes comenzaron a mirarlo de manera desafiante. Uno de ellos golpeó el automóvil y amenazó con matarlo. De acuerdo a su testimonio, el agresor habría abierto el baúl de la moto, tomando del interior un cuchillo de gran tamaño “tipo carnicero” amenazándolo verbalmente esgrimiendo “te voy a matar”.

El periodista sostuvo que quedó prácticamente sin posibilidad de escape, ya que tenía motocicletas bloqueándole el paso tanto adelante como atrás del vehículo.

Frente a esa situación, aseguró que decidió embestir al agresor con su automóvil para poder escapar y salvar su vida, lo que provocó daños materiales en su propio vehículo.

Brignardello afirmó además que el hecho habría sido premeditado y que existirían antecedentes de amenazas previas, debido a publicaciones recientes en su medio sobre delitos cometidos por el agresor, de nombre Kevin, y que lo mostraban como protagonista, entre otros hechos, de un episodio de agresión a un policía, de un intento de huida sin pagar de una estación de servicios, y según Brignardello, de varias causas penales.

Durante su exposición radial, indicó que el caso fue denunciado penalmente y cuestionó la ausencia del episodio en reportes policiales oficiales.

En ese contexto, también formuló críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial local y adelantó que impulsará presentaciones ante organismos de control.

El episodio generó preocupación en el ámbito periodístico local, especialmente por el impacto que podría tener sobre el ejercicio profesional y la libertad de informar.

Hasta el momento no trascendieron comunicados oficiales que confirmen o desmientan públicamente los detalles del hecho denunciado, según indicó FM del Este.