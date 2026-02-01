El Carnaval del País despidió enero y 19 mil personas disfrutaron de la mayor celebración de la alegría

El Carnaval del País despidió enero como mejor sabe hacerlo: con el Corsódromo colmado -19 mil personas, según los organizadores-, el pulso de la alegría latiendo alto y una respuesta del público que terminó de confirmar al espectáculo como la gran nave insignia de la temporada turística de Gualeguaychú y de toda la provincia.

En la quinta de las once noches previstas para esta edición -ya consagrada como Fiesta Nacional- más de 19 mil personas dijeron presente en el Corsódromo “José Luis Gestro” y transformaron la jornada en una celebración colectiva, sostenida tanto desde la pasarela como desde las tribunas.

A las 22 horas del sábado 31 de enero, la pasarela más linda del país volvió a encenderse. Pero esta vez, más allá del brillo habitual de las comparsas, lo que se hizo notar con fuerza fue el clima que se generó en el predio desde temprano. Desde las 20 horas, el público comenzó a ocupar sus ubicaciones, anticipando una noche que cerraba el mes con altas expectativas y que llegaba precedida por una semana de intensa actividad en balnearios y paradores, con una demanda de servicios turísticos que dinamiza la economía local y con consultas en las boleterías que se traducen en mayores adhesiones. La sensación compartida fue clara: enero se despidió a lo grande.

La apertura estuvo a cargo de Papelitos, del Club Juventud Unida, con su propuesta “Vivos”, dirigida por Juane Villagra. La comparsa encontró desde el inicio una tribuna receptiva, atenta, dispuesta a acompañar cada cuadro. Los aplausos y el aliento marcaron el ritmo del desfile, generando un ida y vuelta constante entre pasarela y gradas. Papelitos mostró una propuesta vibrante, que dialoga con sensibilidades contemporáneas, y el público respondió con entusiasmo, confirmando que la conexión emocional es uno de los activos más valiosos de esta edición.

Luego fue el turno de Ará Yeví, del Club Tiro Federal, con su tema “La resistencia”, bajo la dirección de Guillermo Carabajal. Aquí, la respuesta del público tomó otra tonalidad: más reflexiva, pero no menos intensa. Cada pasaje simbólico fue acompañado por un silencio atento y, luego, por un aplauso transformado en cerrada ovación que reconoció la fuerza del mensaje. Ará Yeví logró sostener un clima de respeto y admiración, demostrando que el Carnaval del País también se construye desde la escucha y la sensibilidad compartida. Esta comparsa despliega a lo largo de los 500 metros un espíritu claramente carnavalero, con una estética impar y una propuesta difícil de superar.

En tercer lugar desfiló Marí Marí, del Club Central Entrerriano, con su tema “Genios”, dirigida por Gregorio Farina. La comparsa rojinegra volvió a desplegar su habitual elegancia y sofisticación, y encontró una respuesta casi unánime del público y que ya es una marca distintiva en su acervo carnavalero. La ovación fue sostenida, especialmente en los tramos donde el impacto visual se combinó con la precisión del desfile. Marí Marí reafirmó su histórica capacidad de generar complicidad con las tribunas, en una noche donde el público se mostró activo, exigente y generoso a la vez.

El cierre estuvo a cargo de O’ Bahía, del Club de Pescadores, que presentó “El pescador, el genio y las mil y una noches”, la apuesta dirigida por Adrián Butteri. A esa altura de la noche, lejos de agotarse, la energía del público se mantuvo firme. La comparsa encontró un Corsódromo todavía encendido, dispuesto a dejarse llevar por el clima onírico de su relato. La música, la danza y la narrativa encontraron eco en las tribunas, que acompañaron el cierre como quien prolonga la fiesta para que enero no se vaya tan rápido.

La quinta noche dejó una lectura clara: el público ya no es un espectador pasivo. Es parte constitutiva del espectáculo. Acompaña, compara, celebra, exige y responde. Esa interacción permanente eleva el nivel general del Carnaval del País y retroalimenta a las comparsas, que encuentran en la tribuna un termómetro preciso de su propuesta. En esta edición, esa respuesta se percibe homogénea, sin favoritismos marcados, lo que refuerza la idea de una competencia abierta y de alto nivel.

La jornada que despidió enero cumplió con todas las expectativas. El Corsódromo volvió a mostrar una convocatoria masiva, una organización que se afianza noche a noche y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin. Como en las noches anteriores, el espectáculo pudo verse en vivo a través del streaming oficial del Carnaval del País en YouTube, y permanecerá disponible para ser disfrutado desde cualquier parte del mundo, reforzando la proyección internacional de la fiesta.

De cara a lo que viene, restan seis noches para seguir viviendo el Carnaval del País: los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, y el fin de semana largo de Carnaval, los días domingo 15 y lunes 16. Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo -de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados desde las 9 hasta el cierre- o a través de la plataforma AllAccess.

Además, los residentes del Departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en la entrada general, válido para compras presenciales los días viernes y sábados, presentando DNI que acredite domicilio, con excepción de las noches del fin de semana largo de Carnaval.

Enero se fue, pero dejó una certeza: el Carnaval del País no solo convoca multitudes, sino que construye, desfile a desfile, comparsa a comparsa, una experiencia compartida donde la alegría se vive, se escucha y se responde. Y en esa respuesta del público, el carnaval encuentra su razón más profunda.

