Liga Profesional: con Boca y River en cancha, sigue la fecha tres

Este domingo, la actividad de la Liga Profesional concluirá con Rosario Central vs. River Plate.

Este domingo habrá tres encuentros correspondientes a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 17 y en su desarrollo incluirá la disputa del duelo interzonal de la fecha y un partido por zona.

17: Barracas Central - Deportivo Riestra (interzonal)

La actividad del domingo comenzará a las 17 con el duelo interzonal entre Barracas Central y Deportivo Riestra. Jugarán en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Bruno Amiconi y presencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Guapo viene de empatar con Aldosivi por 0-0 como visitante con lo que sumó su primer punto del torneo. Riestra, por su lado, sigue sin sumar luego de su última caída por 1-0 ante Defensa y Justicia en condición de local.

Para este partido se prevé la presencia del paranaense Ignacio Arce como titular en el conjunto visitante, que podría contar con el ex Patronato Jonathan Herrera como titular.

-Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia.

DT: Rubén Insua.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

19.15: Boca Juniors - Newell’s (Zona A)

A partir de las 19.15 la actividad continuará en el estadio Alberto J. Armando. Allí, Boca Juniors recibirá a Newell’s en un partido que contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. El duelo por la Zona A podrá verse en ESPN premium.

El Xeneize llega a este partido tras una derrota por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, por lo que solo suma tres puntos; mientras que la Lepra suma una unidad luego de su último empate ante Independiente por 1-1.

De no mediar sorpresas, no se prevén presencias entrerrianas desde el arranque del juego, aunque en el Xeneize podría debutar Santiago Ascacíbar.

-Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.



Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

21.30: Rosario Central - River (Zona B)

El cierre de la jornada será desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito. Rosario Central recibirá a River Plate en un duelo que contará con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Andrés Merlos. La transmisión del encuentro por la Zona B correrá por cuenta de TNT Sports.

El conjunto rosarino venció a Racing por 2-1 en su última presentación y sumó sus primeros tres puntos. Por su parte, el Millonario viene de vencer a Gimnasia de La Plata por 2-0 y es uno de los cuatro equipos que llegó a esta fecha habiendo ganado sus dos presentaciones.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Fuentes: TyC Sports, Perfil y Diario Uno.