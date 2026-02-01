Argentina terminó penúltima en el Seven de Singapur

En Singapur, Argentina perdió en cuatro de sus cinco presentaciones dentro de la Serie Mundial de Rugby Seven.

Este domingo por la madrugada concluyó la disputa del tercer campeonato enmarcado en la Serie Mundial de Rugby Seven. No fue el mejor certamen para la selección argentina que acabó en el penúltimo lugar del exigente torneo.

Todo comenzó el sábado con las tres derrotas dentro de la Zona B. Primero cayó ante Australia por 19-14, luego perdió con Nueva Zelanda por 26-20 y finalmente fue derrotado por Francia por 19-15.

El equipo de Santiago Gómez Cora quedó condenado a jugar las semifinales por el quinto lugar frente a España, partido que también acabó con derrota. En este caso, el seleccionado español se impuso por 26-12 gracias a los tries de Jeremy Trevithick (tres en total) y Juan Ramos (tres de ellos fueron convertidos). Los Pumas solo concretaron tries por medio de Marcos Moneta, que además convirtió uno de sus intentos.

Esa derrota llevó a la Argentina a jugar el partido por el séptimo lugar ante Gran Bretaña. El inicio fue bueno para el equipo argentino, que se adelantó con el try de Luciano González convertido por él mismo, pero Marcus Kershaw descontó con un try antes del final del primer tiempo.

En la segunda mitad, Marcos Moneta volvió a adelantar a la Argentina con un try convertido y a un minuto del final llegó el try de Callum Woolley para los británicos que le puso cierta tónica de suspenso al cierre del encuentro. Finalmente fue 14-10 en favor del combinado argentino.

Con los resultados finales, Argentina se ubica en la sexta posición de la tabla general del torneo con 32 puntos, a 20 del líder Fiji. El próximo torneo de la temporada llevará a todas las selecciones hacia Perth, Australia, donde se enfrentarán el próximo fin de semana del 7 y 8 de febrero.