Detenidos y secuestro de drogas y plantas de marihuana en casos de narcomenudeo en Concordia y Federación

En el marco de dos casas por narcomenudeo, en Concordia y Federación, la Justicia autorizó procedimientos donde la Policía incautó algo de droga, plantas de marihuana y detuvo a tres personas.

La División Drogas Peligrosas de la Policía de Concordia llevó adelante allanamientos con el objetivo de desarticular un punto de venta de sustancias ilegales. El procedimiento fue autorizado por la jueza de Garantías Gabriela Seró, en el marco de la investigación.

El operativo fue desplegado en el barrio Pampa Soler, comenzó aproximadamente a las 17.50 de este sábado y se extendió hasta las 20.30. El resultado fue el secuestro de tres envoltorios con marihuana, tres con cocaína, celulares y 350.000 pesos, entre otros elementos de interés para la causa.

Los policías identificaron a 14 personas, y detuvieron a tres, un hombre y dos mujeres, sospechadas de ejercer el narcomenudeo.

En tanto, en la ciudad de Federación se realizó otro procedimiento policial por cultivo y venta de marihuana.

Tras el allanamiento autorizado por la Justicia, se secuestraron 12 plantas de cannabis, las cuales deshojadas arrojan un peso de poco más de un kilo. Asimismo, incautaron cinco celulares, una balanza digital y 897.000 pesos.