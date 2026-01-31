Tragedia en Ruta 18: quedó en libertad el camionero y se conocieron más pericias

En el marco de la investigación por el trágico accidente vial ocurrido el viernes en el Paraje Las Tunas en la Ruta Nacional 18. donde murieron cuatro personas, el fiscal a cargo, Juan Francisco Ramírez Montrull, confirmó a AHORA que Andre Fernando Robledo Pereira Junior, el conductor del camión involucrado en el choque frontal recuperó la libertad este sábado, aunque permanece afectado a la causa penal.

Las víctimas, Natanael Iaac Fister de San Benito (35 años), Sebastián Fonseca de San Benito (45 años), Alejandro Casal de Paraná (32 años) y Diego Girard, viajaban en una camioneta Nissan Frontier. Colisionaron de frente a la altura del kilómetro 77, cerca de la Escuela Belgrano, con un camión de origen brasileño, conducido por el joven de 31 años, que circulaba en dirección de Este a Oeste, con destino a Santo Tomé, Santa Fe, en sentido contrario al que lo hacía la pick up.

Los resultados preliminares del informe accidentológico resultaron determinantes para clarificar la situación procesal del camionero. Según los datos recolectados por los peritos en el lugar del hecho, se pudo establecer que la camioneta fue el vehículo que perdió su trayectoria original, invadió el carril contrario e impactó de manera frontal contra el transporte de carga que circulaba en sentido opuesto.

La reconstrucción técnica permitió determinar que el conductor del camión, al advertir que la camioneta se cruzaba en su camino, inició una maniobra de evasión desesperada. El informe indica que el camionero intentó frenar y desviar el pesado vehículo para esquivar la colisión, aunque la inmediatez del encuentro impidió evitar el impacto fatal.

En cuanto a la velocidad, si bien los peritos continúan trabajando para precisar la cifra exacta al momento del choque, los registros tecnológicos amparan al conductor del camión. Los datos arrojados por el GPS de la unidad demuestran que, durante el recorrido previo y hasta unos cuatro kilómetros antes de la zona del accidente, el transporte circulaba a una velocidad constante y dentro de los límites legales permitidos para ese tramo de la ruta.

Un elemento fundamental en la investigación ha sido la colaboración de la empresa de transporte y el propio conductor. Se aportaron los datos del sistema GPS, que detalla el recorrido y la velocidad del camión momentos antes del siniestro.

“El GPS registra la velocidad de unos 4 kilómetros antes del impacto, lo que muestra un comportamiento regular en la conducción”, señaló el funcionario.

Situación legal

A pesar de haber recuperado la libertad, el camionero ya designó a un abogado defensor y la causa sigue abierta. Se espera que en los próximos días se completen las pericias complementarias sobre la velocidad final y otros aspectos mecánicos de ambos vehículos. En el caso también interviene la empresa de seguros del camión, que ya está aportando la documentación correspondiente.