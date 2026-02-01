Cada cuatro días se produce un derrame de materiales peligrosos en Entre Ríos

Mayormente, los derrame son de líquidos inflamables, combustibles y fuga de gases. (Foto: archivo)

En las rutas entrerrianas circulan a diario cientos vehículos que transportan materiales peligrosos. Se trata de sustancias (líquidas, sólidas y gaseosas) que fuera de su contenedor podrían causar daño a la salud de las personas y al ambiente.

Según datos oficiales de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios a los que accedió ANALSIS, los números de los últimos cinco años muestran un crecimiento en la cantidad de hechos:

En 2021 hubo 51 intervenciones de bomberos voluntarios en rutas entrerrianas por materiales peligrosos.

Al año siguiente, la cifra ascendió a 58 hechos. En 2023, se registraron 61 intervenciones. 2024 evidenció otro aumento: 86 situaciones. Finalmente, en 2025 también se reportaron 86 siniestros.

Las actuaciones en este tipo de hechos corresponden -principalmente- a derrame de líquidos inflamables, combustibles, fuga de gases o materiales tóxicos.

Si bien las estadísticas muestran un incremento en la cantidad de hechos estos últimos años, la mayor parte de situaciones no han sido de mayor gravedad y han podido ser controladas a tiempo por los bomberos. Sin embargo, y pese a las medidas de seguridad que se toman para trabajar en cada hecho, el personal siempre está expuesto a numerosos riesgos.