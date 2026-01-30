Adorni quedó al frente del Directorio de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió esta mañana como miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. El funcionario ingresará a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedará con silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público. La incorporación del exvocero se enmarca en una serie de cambios que instrumentó el Gobierno en la planta de autoridades de la firma que lidera Horacio Marín.

El Estado está a cargo del 51% de las acciones de la compañía y tiene injerencia para avanzar en las designaciones. Tras la firma que tuvo lugar está mañana en las oficinas de Puerto Madero, Adorni asumió la dirección titular con Acción de Oro de la compañía energética, derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinas decisiones estratégicas. Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en cumplimiento con un acuerdo con de La Libertad Avanza con el partido que -en los papeles- lidera Mauricio Macri. Martin Maquieyra es Magister en Gestión en Gas y Petróleo.

En 2026 asumió como diputado por La Pampa, renovando la banca en 2017 y 2021. Durante ese período tuvo la posibilidad de sancionar varias Ley de su autoría y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles. Su formación de grado se complementa con posgrados en economía, energía, ambiente y desarrollo sustentable. Eso le permitió abordar con solvencia técnica temas vinculados al sector energético, como su normativa y su gestión. Durante el debate en la Ley de Bases, que un tercio de su articulado implicaban reformas Energéticas, Maquieyra jugó como negociador entre el oficialismo y diversos bloques de la oposición dialoguista para pasar los capítulos energéticos. Esto fue captado por el Gobierno como un activo por el cual le ofrecieron estar en el board de YPF, siendo un gesto concreto con Cristian Ritondo, referente del flamante director.

Los cambios fueron posibilitados por las dos sillas vacantes en la nómina de los 10 directores titulares que dejaron José Rolandi y Eduardo Rodriguez Chirillo, quienes dieron un paso al costado “por razones de índole personal” como anticipó este medio. Según supo Infobae, el procedimiento protocolar para estos casos inició con una reunión del Directorio, que tuvo lugar esta mañana, donde se aceptaron la renuncia de los integrantes salientes, se confirmaron las nuevas designaciones del Ejecutivo y se comunicó la nueva integración.

Hasta el momento, en la página principal de la compañía Francos y José Rolandi figuran en la lista y los nuevos integrantes todavía no fueron incluidos, pero desde la comunicación de YPF aseguran que en los próximos días se verán reflejadas las modificaciones. Al igual Nicolás Posse y Guillermo Francos, sus antecesores en la coordinación de ministros, Manuel Adorni no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, dado que renunció al mismo, y solo cobrará su haber como integrante del Gabinete que es de de $5.900.000, en bruto.

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un monto total de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio y según las estimaciones, los contratos de las autoridades se calculan en $75 millones por mes. La cifra surge de la división del total aprobado por la cantidad de miembros, pero no tiene en cuenta gastos de funcionamiento, por lo que el monto salarial es menor. Tras la turbulenta salida del Gobierno, Francos confirmó que mantendría su lugar en la nómina de autoridades de YPF y descartó los números que le atribuyen a las escalas salariales.

“Nunca cobré un peso de YPF porque era Jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”, aclaró. Si bien no se trata de un traspaso líneal, Adorni y Maquieyra ingresaron tras la baja de Rodríguez Chirillo y Rolandi, y en calidad de Jefe de Gabinete adoptó la Acción de Oro que hasta entonces mantenía su antecesor en la administración. Una vez institucionalizados los traspasos, el exfuncionario pasará de ser director titular clase A a ser re catalogado a la case D. ncia a la representación y al origen de su designación.

El director titular clase A es el accionista principal del Estado es poseedor de los derechos especiales contemplados en la Acción de Oro. Además, es el canalizador de los interes públicos en la conducción de la empresa. En la nómina hay una solo autoridad de esta categoría. Por otra parte, los clase D, un total de 17 entre titulares y suplentes, contando al presidente de YPF, representan al sector privado y son designados por accionistas minoritarios.

Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicos los cambios a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York. De esta forma, la firma que lidera Horacio Marín tiene como director titular clase A con acción de oro a Manuel Adorni y como clase D a Guillermo Francos; Lisandro Catalán; Martín Maquieyra; Eduardo Alberto Ottino; Guillermo Gustavo Koenig; Emiliano José Mongilardi; César Rodolfo Biffi; Andrea Mariana Confini; Gerardo Damián Canseco. La planta suplente está integrada por Santiago Martínez Tanoira; Silvia Noemí Ayala; Mauricio Martín; María Martina Azcurra; Carla Antonela Matarese; Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Fuente: Infobae.