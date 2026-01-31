Este domingo, el Atlético Echagüe Club celebra 94 años de historia

En el día de su aniversario, el Atlético Echagüe Club compartió un comunicado para conmemorar la fecha. Un repaso por su historia desde los orígenes influenciados por el presbítero Bartolomé Grella hasta el presente en el que cumple un destacado rol social fueron incluidos en el siguiente texto.

Del Atlético Echagüe Club

Se trata de una institución emblema. El Atlético Echagüe Club celebra este 1° de febrero su 94° aniversario, consolidado como una de las instituciones sociales y deportivas más emblemáticas de la ciudad de Paraná. Fundado en 1932 por un grupo de 12 jóvenes, el club nació con un objetivo claro: generar un espacio de encuentro, contención y desarrollo a través del deporte y la vida social.

Su creación se dio en un contexto histórico complejo para el país, pero impulsada por una juventud marcada por la influencia del presbítero Bartolomé Grella, figura central en la promoción del deporte como herramienta de formación humana.

El acta fundacional se gestó el 1° de febrero de 1932 en el tradicional Bar El Globo, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano. Días más tarde, el 28 de febrero, se conformó la primera Comisión Directiva, dando inicio formal a la vida institucional del club que adoptó el nombre de la avenida Echagüe y los colores celeste y negro, símbolos que desde entonces identifican a generaciones de deportistas y socios.

A lo largo de sus 94 años, Echagüe ha experimentado un crecimiento sostenido, ampliando su infraestructura, su masa societaria y su propuesta deportiva. Actualmente, el club cuenta con más de una docena de disciplinas, entre ellas básquet, vóley, futsal, pelota mano, rugby, natación convencional y adaptada, patín artístico, hockey sobre patines y sobre césped, con participación femenina y masculina, y propuestas mixtas en las categorías formativas.

En línea con su compromiso social, el club promueve el deporte como un espacio inclusivo, sin distinciones ni prejuicios, reafirmando valores como la igualdad, la amistad y el sentido de pertenencia. Además, dispone de un predio de tres hectáreas en una zona estratégica junto al acceso al Túnel Subfluvial, donde se desarrollan actividades y entrenamientos.

A 94 años de aquel sueño iniciado por un puñado de jóvenes, el Atlético Echagüe Club continúa siendo sinónimo de identidad, esfuerzo colectivo y pasión por el deporte, fiel a los principios que marcaron su nacimiento y proyectado hacia el futuro.