Con dos goles del mismo jugador empataron Independiente y Vélez

Jano Gordon anotó a favor y en contra para el empate 1-1 entre Vélez e Independiente.

Este sábado hubo acción en Avellaneda por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibió a Vélez en el marco de la Zona A del torneo. El duelo contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

La primera chance de gol del partido fue para Independiente, con un centro de Ignacio Malcorra desde la izquierda para la llegada de Santiago Montiel por el costado derecho. El delantero sacó un remate cruzado que Álvaro Montero rechazó hacia su costado izquierdo.

Vélez respondió con una recuperación en ataque que derivó en un desborde por izquierda de Dilan Godoy que envió un centro bajo para la llegada de Matías Pellegrini. El mediocampista llegó a definir, pero Rodrigo Rey contuvo el disparo y un defensor del Rojo rechazó el balón.

En su siguiente llegada, el Fortín abrió el marcador. Fue a los 31 minutos, con un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho hacia la cabeza de Godoy, que desvió el balón para la llegada de Jano Gordon por el centro del área chica. El defensor rozó la pelota con el muslo y lo desvió hacia el fondo de la red para el 1-0 parcial.

Sin embargo, en la siguiente jugada llegó el empate. Esta vez fue un pase en profundidad de Luciano Cabral para Leonardo Godoy por el costado derecho que el concordiense transformó en un fuerte centro. En su afán por rechazar el balón, Gordon remató contra su propio arco y anotó el 1-1. Lo que Gordon dio, luego lo quitó: empate a los 32 minutos.

Todavía en el primer tiempo Vélez volvió a tener la chance de ponerse por delante. Esta vez fue con un desborde por derecha que derivó en centro para la llegada de Diego Valdés, que cabeceó buscando el poste izquierdo, pero lo hizo directamente afuera.

En la segunda mitad del partido otra vez llegó el Fortín. Esta vez fue con un centro desde la izquierda que cayó en los pies de Valdés. El chileno controló y remató encontrando una buena respuesta de Rey, complementada luego con el cierre de Kevin Lomónaco y Godoy para evitar la llegada cómoda de Dilan Godoy que Rey rechazó con el pie. En la continuidad de la jugada, Manuel Lanzini controló por la izquierda e intentó un remate bajo, pero otra vez ganó el arquero.

El Rojo también tuvo su chance en el complemento con un buen centro de Matías Abaldo para la llegada a la carrera de Montiel. El atacante ganó de cabeza y remató de pique al suelo, pero el balón subió demasiado, dio en el poste y se fue directamente afuera.

La última fue también para el Rojo. Tras un balón suelto en el área grande, Lautaro Millán buscó a un compañero con un pase bajo que favoreció la llegada de Gabriel Ávalos. Sin embargo, el ex Patronato remató mal: su disparo mordido se fue pegado al poste derecho. Fue lo último.

A la espera de lo que ocurra con Lanús, Vélez quedó como líder en solitario de su zona con siete puntos; mientras que el Rojo sumó su tercer empate en igual cantidad de presentaciones.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Quinteros visitará a Platense, el domingo 8 desde las 17; mientras que el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto será local de Boca, ese mismo día desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-1 Vélez.



Goles:

31’PT: Jano Gordon (VEL).

32’PT: Jano Gordon -en contra- (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Matías Pellegrini, Claudio Baeza; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dilan Godoy; Diego Valdés.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Zabala por Milton Valenzuela (IND).

ET: ingresó Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND).

18’ST: ingresó Lucas Robertone por Manuel Lanzini (VEL).

19’ST: ingresó Florián Monzón por Dilan Godoy (VEL).

30’ST: ingresó Rodrigo Aliendro por Claudio Baeza (VEL).

30’ST: ingresó Rodrigo Verón por Matías Pellegrini (VEL).

38’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Matías Abaldo (IND).



Amonestados:

28’PT: Claudio Baeza (VEL).

14’ST: Kevin Lomónaco (IND).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Video: Liga Profesional.