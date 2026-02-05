Las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding jugarán en Kenia con “Las Yaguaretés”

Con presencia entrerriana, se confirmó la lista de convocadas de Las Yaguaretés para una concentración de tres días –del 5 al 8 de febrero– en Casa Pumas de cara a la primera etapa de la segunda división del Circuito Mundial Femenino de Rugby Seven, a disputarse en Nairobi, Kenia, del 14 y 15 de febrero. Una vez más, la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding recibieron la citación para ser parte del seleccionado argentino.

Las Yaguaretés y Sudáfrica, finalistas en el SVNS 3 de Dubái, fueron los dos seleccionados que consiguieron las plazas para disputar el SVNS 2, que estará compuesto de tres etapas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y San Pablo (28 y 29 de marzo). Los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos, sumando puntos en una tabla general.

Finalizadas las tres etapas, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

“Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes”

Facundo Salas, uno de los entrenadores de Las Yaguaretés, se refirió al encuentro del seleccionado en Casa Pumas: “En esta concentración vamos a seguir trabajando sobre nuestro sistema de juego, seguir afianzándonos y seguir mejorando en los ajustes que vamos haciendo continuamente, tanto en ataque como en defensa”.

A su vez, comentó sobre la actuación del equipo en el SVNS 3 de Dubái: “Hicimos nuestro balance del SVNS 3 y a partir de ahí ver qué cosas nuestras podemos mejorar para seguir avanzando y dar un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, como en obtención del line y las salidas. Esta vez las salidas fueron muy productivas, agarramos muchas pelotas en la torre, y todo esto es producto del laburo y del esfuerzo de las chicas”.

Respecto al SVNS 2 y lo que viene, agregó: “Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes en donde nos van a hacer correr muchísimo más, nos van a hacer tomar decisiones mucho más rápido y tenemos que estar preparados para eso. Tanto buscamos este ascenso que tanto queríamos, así que ahora a seguir mejorando y poner el 110%, como decimos nosotros, de cara a lo que viene. Van a ser tres torneos muy exigentes en donde se juega todos contra todos, pero jugando con los mejores uno sigue mejorando y nuestras expectativas y sueños están intactos”.

A continuación, el fixture de Las Yaguaretés para la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi:

Sábado 14 de febrero

Argentina-China – 3:00h

Argentina-España – 6:02h

Argentina-Brasil – 9:04h

Domingo 15 de febrero

Argentina-Kenia – 5:44h

Argentina-Sudáfrica – 9:12h

*Los partidos están con horario argentino.

Para Nairobi, Las Yaguaretés repiten las mismas 13 jugadoras que participaron del SVNS 3 en Dubái:

Virginia Brígido – Córdoba Athletic (Cordobesa)

Candela Delgado – Cardenales (Tucumán)

Malena Díaz – Universitario de Córdoba (Cordobesa)

Cristal Escalante – Las Águilas (Nordeste)

Magalí Gervasio – La Plata RC (URBA)

Sofía González – CASA de Padua (URBA)

Francesca Iacaruso – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Milagros Lecuona – Centro Naval (URBA)

Azul Medina – Cardenales (Tucumán)

Paula Pedrozo – La Salle (URBA)

Antonella Reding – Echagüe (Entrerriana)

Talía Rodich – Las Águilas (Nordeste)

María Taladrid – La Plata RC (URBA)