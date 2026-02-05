Deportes

Las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding jugarán en Kenia con “Las Yaguaretés”

05 de Febrero de 2026 - 10:33
Antonella Reding

Antonella Reding es una de las convocadas para jugar en Nairobi.

Con presencia entrerriana, se confirmó la lista de convocadas de Las Yaguaretés para una concentración de tres días –del 5 al 8 de febrero– en Casa Pumas de cara a la primera etapa de la segunda división del Circuito Mundial Femenino de Rugby Seven, a disputarse en Nairobi, Kenia, del 14 y 15 de febrero. Una vez más, la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding recibieron la citación para ser parte del seleccionado argentino.

Las Yaguaretés y Sudáfrica, finalistas en el SVNS 3 de Dubái, fueron los dos seleccionados que consiguieron las plazas para disputar el SVNS 2, que estará compuesto de tres etapas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y San Pablo (28 y 29 de marzo). Los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos, sumando puntos en una tabla general.

Finalizadas las tres etapas, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

“Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes”

Facundo Salas, uno de los entrenadores de Las Yaguaretés, se refirió al encuentro del seleccionado en Casa Pumas: “En esta concentración vamos a seguir trabajando sobre nuestro sistema de juego, seguir afianzándonos y seguir mejorando en los ajustes que vamos haciendo continuamente, tanto en ataque como en defensa”.

A su vez, comentó sobre la actuación del equipo en el SVNS 3 de Dubái: “Hicimos nuestro balance del SVNS 3 y a partir de ahí ver qué cosas nuestras podemos mejorar para seguir avanzando y dar un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, como en obtención del line y las salidas. Esta vez las salidas fueron muy productivas, agarramos muchas pelotas en la torre, y todo esto es producto del laburo y del esfuerzo de las chicas”.

Respecto al SVNS 2 y lo que viene, agregó: “Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes en donde nos van a hacer correr muchísimo más, nos van a hacer tomar decisiones mucho más rápido y tenemos que estar preparados para eso. Tanto buscamos este ascenso que tanto queríamos, así que ahora a seguir mejorando y poner el 110%, como decimos nosotros, de cara a lo que viene. Van a ser tres torneos muy exigentes en donde se juega todos contra todos, pero jugando con los mejores uno sigue mejorando y nuestras expectativas y sueños están intactos”.

A continuación, el fixture de Las Yaguaretés para la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi:

Sábado 14 de febrero

Argentina-China – 3:00h

Argentina-España – 6:02h

Argentina-Brasil – 9:04h

Domingo 15 de febrero

Argentina-Kenia – 5:44h

Argentina-Sudáfrica – 9:12h

*Los partidos están con horario argentino.

Para Nairobi, Las Yaguaretés repiten las mismas 13 jugadoras que participaron del SVNS 3 en Dubái:

Virginia Brígido – Córdoba Athletic (Cordobesa)

Candela Delgado – Cardenales (Tucumán)

Malena Díaz – Universitario de Córdoba (Cordobesa)

Cristal Escalante – Las Águilas (Nordeste)

Magalí Gervasio – La Plata RC (URBA)

Sofía González – CASA de Padua (URBA)

Francesca Iacaruso – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Milagros Lecuona – Centro Naval (URBA)

Azul Medina – Cardenales (Tucumán)

Paula Pedrozo – La Salle (URBA)

Antonella Reding – Echagüe (Entrerriana)

Talía Rodich – Las Águilas (Nordeste)

María Taladrid – La Plata RC (URBA)

