Hockey sobre patines: Torneo de Verano en Paraná

La actividad para cadetes y juveniles se extenderá por tres días en la capital entrerriana.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputa desde este viernes hasta el domingo el Torneo de Verano en Paraná, como parte de la preparación para la próxima temporada oficial.

Los equipos que participan son: Recreativo, Rowing, Neuquén y Murialdo de Mendoza; con las categorías masculinas de cadete y juvenil. A su vez, se jugarán otros partidos amistosos tanto femeninos como masculinos.

El encuentro tiene una modalidad no oficial, con el fin de que, los jugadores no pierdan el ritmo, compitan con equipos de Mendoza y se empiece a implementar el nuevo reglamento que rige a partir del corriente año.

Los partidos se disputarán en cancha en cancha de Recreativo, el día viernes, y los siguientes días en la pista de Neuquen. La entrada tiene un costo de $3000.