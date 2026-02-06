Luego de 38 años, vuelve a disputarse la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe

Luego de 38 años, la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe volverá a disputarse este sábado 7 de febrero en una edición 2026 que promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario nacional de aguas abiertas. La histórica prueba —única del país en unir dos provincias— constará de un recorrido de 33 kilómetros de nado, con largada este sábado a partir de las 11 en la playa del Club Náutico Paraná y llegada al Club Marinas Puerto Santa Fe.

La competencia es organizada por los ex nadadores Diego Degano (Santa Fe) y Andrés Solioz (Paraná), bajo el concepto de una maratón pensada “por nadadores y para nadadores”, con especial atención en los aspectos técnicos, de seguridad y logística. El evento, que tendrá carácter internacional al contar con presencia brasileña y uruguaya, recupera una tradición emblemática del deporte argentino.

Los Colosos

En la modalidad individual participarán Martín Acuña (Santa Fe), Juan Carlos Aguirre (Morón), Walter Bäer (Victoria), Patricia Balda (Neuquén), Alexis Beade (Paraná), Javier Cardoso (Montevideo, Uruguay), Carlos Reggiani (CABA), Franco Luis Crivelli (Santa Fe), Ana Paola Gomide (Florianópolis, Brasil), Víctor Leriche (Paraná), Miranda Lescano Doce (Paraná), Fátima Medrano (Paraná), Ignacio Meier (Crespo), Juan José Mesaglio (Concordia), Rodrigo Miranda (Rosario), Nahuel Rincón (Florencio Varela), Carlos Ríos (San Javier), Lorenzo Rizzi (Paraná), Sebastián Errigo (Santa Fe), Mayte Puca (Bariloche), Ángel Tassisto (Marcos Juárez), Analía Vázquez (Villa Ballester) y Pablo Videla (Mar del Plata).





Por su parte, en la modalidad relevo o por equipos competirán Fabián Paviotti–Damián Marrón (Los 100 Suave), Gonzalo Masramón–Guillermo Serra (Los Primos), Guadalupe Gómez Baruffatto–Hugo Bonis (Aguas Vivas Team), Rodrigo Migliozzi–Raquel Daprati (Roke Team), Alberto Bircher–Augusto Bircher (Los Bircher), Mariel Ferrer–Andrés Schwegler (Carpe Diem), Agostina Bertoncini–Julio César Borlle (JB Natación), Jorge Allegri–Omar Cerliani (Pangolines 1), Matías Neumann–Martín Botta (Pangolines 2) y Andrés Méndez–José Ñañe (Los Dog).

En la antesala de la competencia, este viernes comenzó la entrega de kits para los participantes, tanto en el Club Marinas Puerto Santa Fe como en el Open Club de Paraná, marcando uno de los últimos pasos organizativos previos a la largada.

Con la nómina de participantes confirmada y el retorno de una prueba histórica, la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026 se encamina a ser una jornada única para el deporte regional y nacional.

NG Digital