Michel: “El gobierno se dio cuenta de que no puede seguir desfinanciando a las provincias”

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió a la caída del artículo de Ganancias del proyecto de reforma laboral del gobierno, el cual afectaba los fondos de la coparticipación federal. “Advertimos que las provincias iban a perder 1,7 billones de pesos con la modificación que pretendía el oficialismo”, dijo.

“Apenas el gobierno presentó el proyecto de reforma laboral señalamos el impacto que tendría sobre los recursos de las provincias la modificación del impuesto a las ganancias que beneficiaba a 144 grandes empresas”, señaló Michel.

Seguidamente, apuntó: “Advertimos que las provincias iban a perder 1,7 billones de pesos con la modificación que pretendía el oficialismo”. Y agregó: “También cuestionamos la pretensión de realizar una reforma tributaria en medio de una reforma laboral”.

En esa línea, el diputado sostuvo que “el gobierno se dio cuenta de que no puede seguir desfinanciando a las provincias y por eso modificó el proyecto original”.

Asimismo, Michel recordó que junto a los demás legisladores nacionales de su espacio solicitaron en dos oportunidades audiencias con el gobernador Rogelio Frigerio a fin de “analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”. “Planteamos la necesidad de abordar el proyecto ya que Entre Ríos iba a perder 80 mil millones de pesos”, apuntó.