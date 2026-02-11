OSER: un informe alerta por problemas financieros, falta de control y posibles consecuencias legales

Un extenso informe elaborado por el contador Pablo Giampaolo, síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), será presentado este miércoles ante el Senado provincial y expone un escenario crítico en materia económico-financiera, administrativa y de transparencia del organismo que reemplazó al IOSPER.

El documento, fechado el 9 de febrero de 2026, da cuenta de un brusco deterioro patrimonial, posibles incumplimientos legales, ausencia de información clave, falencias en la prestación de servicios y una preocupante resistencia institucional a los mecanismos de control, según surge de los reiterados pedidos de información que no fueron respondidos en tiempo y forma.

De superávit a pérdidas millonarias

Uno de los datos más contundentes del informe es el cambio abrupto de resultados económicos entre la última gestión del IOSPER y el primer ejercicio bajo la intervención que dio origen a la OSER.

Mientras que en 2023 el organismo cerró con una ganancia de $5,8 millones, el ejercicio 2024 arrojó una pérdida de más de $25.058 millones, acompañada por un incremento del pasivo del 458%, que pasó de $10.191 millones a $56.823 millones. En paralelo, los créditos por aportes crecieron un 174%, lo que evidencia serias deficiencias en la gestión de cobro

Para el período enero–agosto de 2025, la OSER registró ingresos por $170.195 millones y egresos por $167.196 millones, con un superávit neto mensual promedio de apenas $374 millones, cifra que —según el síndico— resulta insuficiente para revertir el elevado pasivo acumulado.

Giampaolo advierte que este cuadro podría derivar en mayores conflictos judiciales, incremento de amparos, demoras prestacionales y eventuales responsabilidades administrativas, en los términos del Capítulo IX de la Ley 5140

Gastos que se dispararon y sin explicación

El informe también señala incrementos extraordinarios en gastos operativos entre 2023 y 2024, muchos de los cuales no fueron debidamente justificados pese a los pedidos formales de ampliación de información.

Algunos ejemplos llamativos incluyen:

Honorarios profesionales: +436%

Gastos judiciales: +561%

Fletes y acarreos: +869%

Comisiones y gastos bancarios: +1244%

Servicios de seguridad: +320%

Las solicitudes de detalle conceptual, cambios de criterio contable y documentación respaldatoria no fueron respondidas, lo que impidió al síndico profundizar el análisis.

Contratos, compras y convenios bajo sospecha

Otro eje crítico del informe es la opacidad en la contratación de bienes y servicios. De los 94 convenios que, según declaraciones oficiales, estarían vigentes, solo se pusieron a disposición 33, lo que impide conocer el universo real de compromisos contractuales asumidos por la OSER.

En materia de compras, el síndico advierte:

Falta de información sobre compras directas, cotejos de precios y licitaciones privadas.

Presunta fragmentación de contrataciones, en posible violación del Decreto 795/96.

Incumplimientos normativos en la Licitación Pública N.º 4/2025 para la compra de prótesis.

Inexistencia de precios de referencia en adquisiciones sensibles como prótesis y medicamentos.

Tampoco se obtuvo respuesta sobre el encuadre legal del contrato con Preserfarm SA ni sobre los convenios con colegios y cámaras farmacéuticas.

Patrimonio inicial sin respaldo documental

El informe señala que no existe documentación formal que permita determinar con precisión cuál fue el patrimonio inicial de la OSER al momento de su creación, tras la disolución del IOSPER.

La respuesta oficial se limitó a señalar que la OSER es “continuadora legal y patrimonial”, sin actas de traspaso, inventarios ni balances de corte, lo que impide establecer con certeza los activos y pasivos originales del organismo, en posible incumplimiento del artículo 4° de la Ley 11202.

Delegaciones deterioradas y reclamos de afiliados

En recorridas realizadas con recursos propios por delegaciones del interior y de Paraná, el síndico constató problemas edilicios, falta de responsables designados, deficiencias en la atención al público y ausencia de comunicación con casa central.

También se detectó el incumplimiento de los tiempos de espera establecidos por la Ley Provincial 8973, además de situaciones laborales irregulares, como empleados que deben afrontar gastos básicos o realizar tareas de limpieza.

Cuestionamientos institucionales y falta de transparencia

Advertencias del informe:

Incumplimiento en la conformación del Consejo Consultivo previsto por ley.

Falta de adecuación del sitio web oficial a las exigencias de transparencia activa.

Demoras sistemáticas en la respuesta a expedientes, con plazos que superan ampliamente lo previsto por la normativa vigente.

Incluso se informa al Tribunal de Cuentas sobre un presunto incumplimiento de los requisitos legales por parte del síndico fiscalizador designado por el oficialismo, incluyendo posibles incompatibilidades constitucionales

Una advertencia al Poder Legislativo

El documento concluye que la OSER presenta debilidades estructurales graves, falta de información confiable y una preocupante resistencia a los controles, situación que —según Giampaolo— debe ser abordada de manera urgente por los poderes del Estado.

El ingreso formal del informe al Senado de Entre Ríos abre ahora un capítulo clave en el debate político e institucional sobre el presente y el futuro de la obra social provincial.