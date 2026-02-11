Softbol: Argentina viajará el sábado a Colombia para el Panamericano Masculino

El seleccionado argentino masculino de softbol viajará el próximo sábado a Colombia, para culminar su preparación de cara al Panamericano Masculino Mayor que tendrá como sede Montería y otorgará la clasificación para la fase de grupos del Mundial de Mayores y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El plantel cuenta con mayoría de entrerrianos y particularmente paranaenses, ya que 11 de los 16 convocados son de origen Panza Verde: Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

El cuerpo técnico está encabezado por el paranaense José Alberto Guerrinieri como entrenador principal, acompañado por sus coterráneos Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como coaches. La delegación también contará con Duilio Scialacomo como jefe de equipo y Luciano Benedetti como médico.

Argentina integrará la Zona A (única de cinco equipos), junto a Aruba, Cuba, Panamá y Puerto Rico. Las otras dos zonas del certamen estarán integradas por cuatro seleccionados cada una. El campeonato comenzará oficialmente el 21 de febrero y otorgará 7 lugares para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026; 6 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y 5 para la fase de grupos del próximo Mundial.

Todos los grupos

Grupo A: Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico

Grupo B: Venezuela, Colombia, Canadá y Perú

Grupo C: República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México