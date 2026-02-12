Hidrovía Paraná-Paraguay: se conforma el consejo de control de la vía navegable troncal

El proceso para instrumentar la licitación de la vía navegable troncal, la más importante del país, avanzó sin inconvenientes.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación convocó a usuarios y actores clave para avanzar en la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, en el marco del proceso de licitación que ya transcurrió en un 90% y no registró impugnaciones.

Las mesas participativas y la auditoría realizada por Naciones Unidas garantizaron un procedimiento transparente, que hasta el momento no recibió observaciones ni impugnaciones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con el 90% del proceso cumplido, se recibieron más de 200 consultas de interesados, en una licitación de carácter internacional que también motivó consultas de distintas embajadas para informar a empresas de sus países.

En cumplimiento del cronograma, el próximo 27 de febrero se recibirán las ofertas para avanzar en la adjudicación del contrato de la Hidrovía. En ese marco, la ANPYN convocó a un encuentro para comenzar a dar forma al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, publicó el portal de la agencia periodística Noticias Argentinas.

“Pensamos que estamos en condiciones de formar una mesa de supervisión de la VNT en la que estén presentes todos: provincias y empresarios. Nadie la conoce mejor que los usuarios. Nos parece importante abrir el juego para los próximos 30 años. Siempre teniendo presentes las diferencias de los usuarios de la Hidrovía del norte y los usuarios del sur”, aseguró el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaqui Arreseygor.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idigoras, sostuvo: “el órgano de control debe tener un consejo consultivo de usuarios en el que se aporten ideas. Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Se estima que en mayo quedará definido el actor privado que llevará adelante las tareas de mejoras contempladas, tras múltiples consultas y la participación de productores, gobiernos provinciales, cámaras portuarias, asociaciones y ONGs ambientales.

Esos mismos sectores fueron invitados a incorporarse al flamante consejo de control, cuya función será monitorear y seguir de cerca el cumplimiento de lo establecido en el pliego.

Participan, entre otros, la Cámara de Actividades Portuarias Marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Buenos Aires, cámaras navieras y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.