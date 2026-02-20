Un diputado uruguayo tiende “alfombra roja” en Paysandú para que se instale una nueva planta de celulosa

UPM tiene una planta en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú; otra en Paso de los Toros; y hay una tercera planta de celulosa en el departamento Colonia, de la empresa Montes del Plata.

El proyecto, con una inversión estimada de 800 millones de dólares, planea producir 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar principalmente a Argentina.

“Quiero ponerle la alfombra roja para que se instalen en Paysandú. Sería algo muy bueno para nosotros que tenemos un puente con Argentina”, señaló Verri, tras adelantar que ya coordina gestiones con el intendente Nicolás Olivera para ofrecer el departamento ubicado a la altura de Colón, frente al interés de Soriano, publicó este viernes el sitio El Entre Ríos, en base a información de El Telégrafo de Uruguay.

Por otra parte, una delegación de legisladores orientales viajará a Punta Arenas (Chile) para conocer la planta piloto de HIF Global. El objetivo es observar de primera mano la tecnología de hidrógeno verde, similar a la que se instalará frente al río Uruguay.

Verri destacó que el proyecto es clave para generar fuentes de trabajo, desarrollo e innovación tecnológica en la región, aunque no habló del posible impacto ambiental que podría generar y el conflicto abierto con Argentina por su localización en la zona fronteriza.

Una cuarta planta de celulosa

El grupo inversor Amberplan, encabezado por Ignacio Genta, informó en el diario uruguayo El Observador que avanza en un proyecto para construir una nueva planta de celulosa. El objetivo que tiene es producir unas 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar a varios mercados.

Este grupo inversor se dedica a producir este papel, que es el que se utiliza para fabricar papel higiénico, rollos de cocina y servilletas.

Genta detalló que todavía están definiendo la ubicación de la futura planta, aunque está claro que estaría en el centro del país. El grupo trabaja con financiamiento internacional y espera tener una definición concreta a mitad de año.

¿Cuáles son las condiciones que valora el grupo para establecer el lugar definitivo? El sitio debe reunir al menos tres condiciones: tener un acceso sencillo a su materia prima (que son los árboles), disponer de agua y estar relativamente cerca de Argentina. Hacia ese país irá buena parte de la producción, según las estimaciones primarias.

La cercanía “es comercialmente estratégica”, explicó Genta.

Uno de los departamentos que está interesado en recibir este proyecto es Soriano, una de las zonas limítrofes de Argentina.

La cuarta planta tendría algunas diferencias respecto a las otras tres, que se dedican a exportar la celulosa como materia prima. En este caso, la intención del grupo inversor es procesarla en estado líquido y transformarla en papel tisú.

Según informó la revista Forbes, la inversión estimada es de USD 800 millones. La iniciativa generaría alrededor de 700 empleos directos y ya despertó el interés del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas dos carteras expresaron interés en declararlo como un proyecto de interés nacional, por su magnitud, el impacto productivo y el potencial exportador que tiene.

La exportación de celulosa

En 2025, Uruguay exportó celulosa al exterior por unos USD 2.300 millones, según la oficina de promoción de inversiones Uruguay XXI. No fue el mejor año: la cifra representó una caída del 9% con respecto al 2024. Pese a que hubo un aumento de los volúmenes exportados, la baja obedeció principalmente a los precios internacionales.

China fue el principal comprador de Uruguay, con un 46% del total exportado, aunque con una baja del 1% en términos de valor. La corrección más significativa se notó en la Unión Europea, el segundo socio en importancia para la celulosa uruguaya. Las ventas hacia allí descendieron un 29% en valor y un 18% en volumen.

En línea con estos movimientos, el precio promedio de exportación de la celulosa cayó un 13% en 2025, un nivel similar al observado en los principales mercados de destino. Esto explicó la reducción del valor exportado, a pesar de que los embarques se mantuvieron en torno a los registros de 2024.