Fútbol, sin descanso: cinco partidos abren la séptima fecha del Torneo Apertura

La 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este martes con cinco partidos en Primera División. Habrá acción en Vicente López con Platense-Defensa y Justicia; en la Ciudad de Buenos Aires con San Lorenzo-Instituto de Córdoba; Santiago del Estero con Central Córdoba –Talleres; Córdoba con Belgrano-Atlético Tucumán y en Mendoza con Gimnasia -Independiente.

Platense-Defensa y Justicia

La acción de la 7ª fecha comenzará a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López. El partido será arbitrado por Bruno Amiconi y en el VAR estará Sebastián Habib. La televisación estará a cargo TNT Sports.

El Calamar es uno de los animadores de la Zona A del campeonato con 11 puntos, producto de haber ganado tres partidos, empatar dos y perder únicamente frente a Independiente por la mínima. En la fecha pasada, fue mucho más que Barracas Central pero no pudo doblegar a la defensa del Guapo hasta el minuto 41 del segundo tiempo, cuando Augusto Lotti entró solo en el segundo palo para meter el 1-0 final.

Por su parte, el Halcón también tiene un buen andar en el Apertura y cuenta con 10 unidades en la tabla, con el agregado de que no perdió ningún partido: le ganó a Riestra y Newell’s, y empató los otros cuatro. Sin embargo, ambas victorias fueron en condición de visitante y necesita sumar de a tres en Florencio Varela.

Si Platense se impone en Vicente López llegará a los 14 puntos y quedará en lo más alto de su grupo, mientras que Defensa alcanzará las 13 unidades y se subiría momentáneamente al primer puesto, pero deberá esperar a lo que hagan en la fecha Vélez y Estudiantes.

San Lorenzo-Instituto de Córdoba

En el estadio Pedro Bidegain, el Ciclón recibirá a La Gloria este martes a las 19.15, con arbitraje de Andrés Merlos y Lucas Novelli en el VAR. La televisación estará a cargo de ESPN Premium. El Azulgrana pretende sumar 6 de 6 en 48 horas y ante su gente, ya que la reprogramación de la sexta fecha lo obligó a enfrentar a los dos equipos cordobeses y de local.

San Lorenzo enfrentará a Instituto con la alegría de haber vuelto a ganar tras dos jornadas sin victorias –derrota en el clásico ante Huracán y empate con Unión- y con la incertidumbre por el estado físico de los jugadores, tras el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, el domingo por la tarde. Los días previos al partido de la sexta jornada el Ciclón tuvo que hacer frente a dos malas noticias: que jugarían los dos partidos en 48 horas, y que Sebastián Blanco y el exPatronato Cristian Tarragona intimaron al club, a través de cartas documento, por falta de pago.

Instituto llega al Bajo Flores con la ilusión de sumar de visitante por primera vez en el Apertura y extender a tres victorias la racha de Diego Flores al mando del equipo. El Traductor, reemplazante de Daniel Oldrá, ha conseguido seis puntos sobre seis en disputa tras ganarle a 2-0 a Central Córdoba y 2 a 1 a Atlético Tucumán, ambos de local.

Central Córdoba de Santiago del Estero-Talleres de Córdoba

En el Estadio Único Madre de Ciudades habrá acción desde las 19.45, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Luis Lobo Medina (VAR), y transmisión de TNT Sports Premium. El Ferroviario jugará con la posibilidad de torcer el mal presente y la T quiere seguir sumando para meterse, definitivamente, en la pelea.

Central Córdoba viene de un duro golpe tras ser eliminado de la Copa Argentina por Gimnasia de Jujuy, en los penales, en la primera fase de la competencia de la que supo ser campeón. Luego de eso cayó 2-0 con Instituto en Córdoba y logró sumar 1 punto tras igualar sin goles con Tigre en Santiago del Estero.

Por su parte, Talleres vive un presente diametralmente opuesto a los santiagueños. Viene de un triunfo ante Rosario Central por 1 a 0 en Arroyito y suma 4 partidos oficiales si derrotas (tres de Liga Profesional y uno de Copa Argentina).

Belgrano-Atlético Tucumán

Desde las 21:30, en el Estadio Julio César Villagra, Piratas y Decanos jugarán por la Zona B. El encuentro será televisado por Espn Premium, contará con Andrés Gariano como juez principal y Diego Ceballos en el VAR.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski tuvo dos paradas bravas como visitante y volvió a Córdoba con un saldo más que positivo: le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego igualó 1-1 ante Defensa y Justicia en Varela, en un partido que tenía ganado pero se le escapó en el minuto 96.

En caso de obtener una victoria frente a Atlético Tucumán, el Celeste llegará a las 15 unidades, mantendrá su invicto en el Apertura y se subirá a lo más alto de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, que tiene un partido menos.

El presente del Decano es totalmente opuesto, ya que se ubica en el 12° puesto con cinco puntos. Los tucumanos únicamente le ganaron 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en lo que va del año y su último partido fue derrota contra Instituto en Córdoba, y de esta manera extendieron una racha de más de un año sin ganar como visitante.

El Decano viene de una derrota compleja ante Instituto en la que no pudo ocultar su desencanto con el arbitraje de Fernando Espinoza y elevó un comunicado a la AFA, tras sentirse perjudicado.

Gimnasia de Mendoza-Independiente

El Rojo viene de ceder el invicto ante Independiente Rivadavia y quiere rescatar al menos tres puntos de su viaje a Mendoza y salir triunfador del Víctor Antonio Legrotaglie, el martes a las 22. Sebastián Zunino será el árbitro principal; Felipe Viola estará en el VAR y lo transmitirá TNT Sports Premium.

Gimnasia de Mendoza viene de dos derrotas consecutivas (2-1 con Talleres en Córdoba y 0-1 con Gimnasia La Plata) y necesita seguir sumando para mantenerse en la categoría, que es el objetivo de la temporada. Tras un buen comienzo de 2026 vive un presente complejo por la sequía de puntos y las lesiones acumuladas que no le permiten mantener un mismo 11 inicial.

El Rojo inició el Apertura con 3 empates seguidos –ante Estudiantes, Newell’s y Vélez- y dos triunfos que hicieron ilusionar al hincha: 1-0 a Platense en Vicente López y 2-0 a Lanús en Avellaneda. Pero en Mendoza, ante la Lepra, llegó el primer cachetazo: perdió 3 a 2 en un partido en el que tuvo todo para ganarlo.

Una buena para el Rojo: el extremo chileno Maximiliano Gutiérrez fue presentado como refuerzo, arregló un préstamo por un año con Huachipato de Chile, sin cargo y con una obligación de compra de dos millones de dólares por la mitad del pase, que deberá ser ejecutada en enero de 2027.