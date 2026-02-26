Aluani anunció la licitación de la obra de Circunvalación de Nogoyá

La vicegobernadora Alicia Aluani se refirió al plan de reactivación de la obra pública en Entre Ríos y anunció la licitación de la obra de calzada de ripio y puente “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá”.

En diálogo con Canal 4 de esa ciudad, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, habló este jueves sobre el programa Corredores Estratégicos y Gestión Vial Provincial de Entre Rios que permitirá “mejorar la conectividad y transitabilidad de las rutas y caminos rurales productivos de nuestra provincia”, indicó tras destacar el anuncio realizado por el gobernador Rogelio Frigerio vinculado al plan de reactivación de la obra pública en toda la provincia.

En esta línea, la mandataria refirió a una obra “largamente esperada en la región y que esta vez se hará realidad”. Se trata de la presentación del proyecto de la obra “Puente sobre Arroyo del Sauce – Ruta Provincial N° 43 - Puente A° “Del Sauce”. Tramo ruta nacional N° 12 (km 0,00) - ex Ruta Nacional N° 131(Km 3,041), obra básica, calzada de ripio y puente “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá”.

El acto de licitación está previsto para el martes 17 de marzo, a las 16 horas, en la Asociación Cultural de Nogoyá, ubicada en calle Centenario 930. Al preguntarle por el detalle de la obra a ejecutarse en Nogoyá, Aluani respondió que “la información pertinente estará disponible desde el miércoles 4 de marzo hasta el 18 del mismo mes, en sitios web oficiales portal entrerios.gov.ar –dpver.gov.ar, medios digitales, diarios y radios del departamento”.

Finalmente, la vicegobernadora destacó el trabajo articulado que se realiza junto al intendente Bernardo Schneider, el senador provincial Rafael Cavagna y funcionarios de Nogoyá. “En nuestra gestión trabajamos en conjunto, en cercanía con la genta, para dar respuestas y mejorar la calidad de vida de los todos los entrerrianos”, aseveró.