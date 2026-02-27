La pauta oficial representa más del 50% del ingreso para 4 de cada 10 medios argentinos (Parte I)

En la Argentina existen 228 medios de comunicación que son de propiedad del Estado, en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial, municipal o comunal), incluidas las universidades públicas, y la pauta oficial representa más del 50% de los ingresos para cuatro de cada 10 proyectos periodísticos del país.

Estos datos surgen de “El peso del Estado en las noticias locales”, una pieza de periodismo visual elaborada por un equipo de Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo de Argentina (Fopea), con dos partes: una dedicada a los medios de propiedad pública y otra destinada a la propaganda estatal. Ambas producciones se basan en Desiertos de Noticias Locales #2, una investigación realizada por Fopea en 2025, a partir de encuestas a 3.048 medios.

El procesamiento de los datos corrobora que la pauta oficial es un asunto sensible: el 37% (1.128) se abstuvo de dar información al respecto. En el subconjunto de los 1.920 que sí contestaron esta pregunta del sondeo anónimo, resulta que para el 43%, los fondos públicos implican la mitad o más de sus ingresos totales; para el 37%, los recursos estatales suponen entre el 10 y el 40% de su financiamiento, y el 20% dijo que no recibió dinero público. El 12% del universo encuestado refirió que la pauta oficial aporta entre el 80 y el 100% de su financiamiento. Jujuy, Corrientes y La Rioja son las provincias donde el impacto de la propaganda estatal es mayor, según “El peso del Estado en las noticias locales”.

Las 228 organizaciones periodísticas del Estado emplean a 2.122 periodistas en la Argentina, lo que equivale al 12,2% de los 17.337 trabajadores registrados en total. Más de 12 de cada 100 integrantes de las redacciones dependen económicamente del fisco. Entre 2021, año de publicación de Desiertos de Noticias Locales #1, y 2025, se encontraron 19 medios públicos y 401 puestos periodísticos adicionales. Neuquén, Santa Cruz y La Rioja son las provincias donde proporcionalmente hay más medios públicos.





“El peso del Estado en las noticias locales” fue elaborado por un equipo de becarios de DJV Bootcamp de Fopea con la mentoría del especialista Ignacio Ferreiro. En el programa general participaron profesionales y estudiantes de periodismo, diseño, programación, realización audiovisual y análisis de datos procedentes de distintas partes del país seleccionados en agosto de 2025 a partir de una convocatoria abierta. Todos ellos participaron en la edición piloto e inaugural de una iniciativa de formación intensiva y virtual destinada a generar visualizaciones digitales de alto impacto para investigaciones periodísticas. Este proyecto de Fopea recibió el apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina.

El 28 de noviembre de 2025, Fopea publicó el primer producto de DJV Bootcamp, “Los expedientes del yaguareté” mientras que el 10 de diciembre se liberó el segundo, “Vaca Muerta. El motor energético de la Argentina”; el 17 de diciembre, el tercero, “Disparos en Rosario”; el 19 de diciembre se publicó el cuarto, “De la motosierra a los datos” y el 8 de enero, el quinto, “El insulto como estrategia”. Además, el programa comprendió cuatro masterclasses abiertas a cargo de Giselle Ferro, Felicitas Paganti, María Teresa Ronderos y Marina Walker Guevara, que están disponibles para su reproducción en el perfil de YouTube de Fopea.

La visualización digital de “El peso del Estado en las noticias locales” se sumerge en el mayor volumen de datos disponibles sobre el tema y expone hasta qué punto el sector público es un jugador decisivo para el financiamiento de las redacciones del país. La evidencia plantea numerosos interrogantes sobre la proyección que estas transferencias de recursos del fisco tienen en las libertades de prensa y de expresión. ¡Bienvenidos a pautaoficialmediospublicos.fopea.org!

Créditos

Investigación Periodística: Equipo de Desiertos de Noticias Locales (FOPEA, 2025) / Análisis de datos: Irene Benito y Thamina Habichayn / Redacción y guiones: Thamina Habichayn y Clarisa Paez / Desarrollo web: Cristian Córdoba y Gianni Stabile / Diseño: Sofía De Virgilio / Mentoría: Ignacio Ferreiro / Liderazgo de DJV Bootcamp: Irene Benito / Supervisión de FOPEA: Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (secretaria) / Coordinación de Comunicación: Sol Clemente