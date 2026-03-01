Iñaki Arrías se quedó con la victoria en Concepción del Uruguay

Iñaki Arrías se quedó con la victoria en la serie y luego en la final del TC Pista Mouras.

Este domingo se desarrolló la segunda final de la temporada del TC Pista Mouras. En el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay hubo protagonismo entrerriano en una jornada que contó primero con la serie única y luego el desarrollo de la final.

En la batería clasificatoria volvió a haber victoria para Iñaki Arrías. El paranaense que se quedó con la pole position el sábado volvió a imponerse este domingo en la única serie clasificatoria.

Después de siete minutos, 34 segundos y 768 milésimas, el entrerriano se quedó con la carrera de cinco vueltas en su poder. En la serie su escolta fue Ignacio Vilas a dos segundos y 910 milésimas. En el tercer puesto, en tanto, quedó Damián Pérez.

Luego llegó el momento de la final. El circuito de 4.279 metros del predio uruguayense recibió a los 14 pilotos que componen la categoría en una carrera que Arrías dominó de punta a punta. Nadie pudo ni incomodar al paranaense que se quedó con una sólida victoria corriendo en su provincia.

Arrías completó la competencia en poco más de 20 minutos y fue el primero en atravesar la línea de meta luego de 14 vueltas. En el puesto de escolta quedó Ignacio Vilas; mientras que el tercer puesto fue para Juan Conde, cerrando el podio. Arrías se quedó con clasificación, serie y carrera para cerrar un fin de semana ideal.

La categoría continuará su competencia el fin de semana del 22 de marzo, todavía con escenario a confirmar.