Los argentinos compraron más de USD 29.000 millones desde la salida del cepo cambiario

En el primer mes del año, los argentinos compraron más de USD 2.600 millones, según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, las compras de personas humanas superan los USD 29.000 millones desde la flexibilización del cepo cambiario en abril de 2025.

Durante enero, las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas alcanzaron USD 2.613 millones, mientras que las ventas brutas sumaron 410 millones de dólares. De acuerdo a los cálculos del BCRA, alrededor de 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas y cerca de 730 mil personas concretaron ventas.

Esta dinámica marca una suba respecto al último diciembre, cuando los individuos se habían hecho de USD 2.186 millones en los mercados cambiarios. No obstante, sigue alejado del pico máximo de compra en septiembre, cuando superó los 5.000 millones de dólares.

Las compras de divisas desde el fin del cepo

En abril de 2025, cuando se flexibilizó el cepo para los ahorristas, las operaciones de compra de divisas por parte de personas físicas sumaron 2.077 millones de dólares. El informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central indica que cerca de un millón de personas accedieron al mercado oficial en los primeros días tras la eliminación de las restricciones.

La demanda de dólares siguió creciendo en los meses posteriores: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio 3.473 millones de dólares. En agosto, las compras descendieron a USD 2.448 millones, pero en septiembre se registró el mayor monto del período, con USD 5.130 millones, coincidiendo con el contexto previo a las elecciones legislativas y el aumento de la dolarización por la incertidumbre electoral.

En octubre, cuando se celebraron los comicios de medio término, el volumen de compras se mantuvo elevado aunque bajó levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre se observó una caída pronunciada, con las compras brutas de billetes reduciéndose a USD 1.597 millones, en operaciones realizadas por unos 1,1 millones de personas.

Durante diciembre, la demanda de dólares volvió a incrementarse y cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron 2.186 millones de dólares. Desde la flexibilización del mercado cambiario, las compras de divisas en el mercado formal totalizaron 29.005 millones de dólares.

Desde la relajación de las restricciones, los argentinos vendieron USD 4.088 millones, por lo que las compras netas fueron de 24.917 millones de dólares. Si a ese monto se le suma la categoría “transferencia de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, la cifra asciende a USD 35.600 millones desde la liberación parcial de los controles cambiarios.

Balance cambiario

Por otra parte, la cuenta de servicios terminó enero con un déficit de 946 millones de dólares. Este saldo negativo se debió principalmente a los gastos netos por consumos pagados con tarjetas, viajes y pasajes (sin incluir servicios digitales), que sumaron 829 millones de dólares, junto con otros servicios y fletes y seguros, que registraron salidas netas por 335 millones de dólares y 106 millones de dólares, respectivamente. Estos egresos se vieron parcialmente compensados por ingresos netos en servicios empresariales profesionales y técnicos, que aportaron 325 millones de dólares.

En cuanto a la cuenta financiera cambiaria, el resultado de enero fue un superávit de 3.147 millones de dólares. Este saldo se explicó por los aportes positivos del sector financiero, otros movimientos netos y el gobierno nacional junto al Banco Central, con saldos a favor de USD 1.668 millones, USD 1.363 millones de dólares y USD 584 millones, respectivamente. Estos números se moderaron por salidas netas del sector privado no financiero, que registró un déficit de 469 millones de dólares.

En detalle, el sector privado no financiero presentó en enero un déficit de USD 469 millones, impulsado sobre todo por compras netas de billetes sin destino específico por USD 1.947 millones y transferencias de divisas también sin destino específico por 783 millones de dólares. Parte de esos billetes quedan depositados en cuentas bancarias locales o luego se usan para saldar consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no aumentan los activos externos de este sector.

Las operaciones del sector financiero tuvieron un superávit de USD 1.668 millones en enero. Este resultado se debió principalmente a la baja en la tenencia de activos en moneda extranjera por parte de las entidades financieras, con una reducción de 1.742 millones de dólares. Este efecto fue compensado parcialmente por salidas netas en préstamos financieros y líneas de crédito, por USD 38 millones, y la compra neta de títulos valores en moneda extranjera, por 35 millones de dólares.

Por último, la cuenta financiera del Gobierno y el Banco Central cerró enero con un superávit de 584 millones de dólares. El principal aporte provino de ingresos netos de préstamos de organismos internacionales y acuerdos bilaterales (sin contar el FMI), que sumaron USD 3.078 millones, con destaque para la operación REPO del Banco Central por 3.000 millones de dólares. Estos ingresos se vieron compensados parcialmente por pagos netos de capital de títulos públicos, que sumaron 2.711 millones de dólares.