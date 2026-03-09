La Vicegobernación impulsó una oportuna jornada de sensibilización por el Día Internacional de la Mujer

La vicegobernadora Alicia Aluani recorrió el stand informativo del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos instalado en la explanada de la Casa Gris.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Vicegobernación a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, llevó adelante una nueva jornada de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

A través de un stand informativo en la explanada de Casa de Gobierno, desde el organismo se brindó información a la ciudadanía sobre cómo realizar una denuncia ante una situación de violencia de género o familiar, sufrida por la propia persona o por terceros. Al mismo tiempo se brindó un espacio de asesoramiento. La vicegobernadora Alicia Aluani visitó y animó esta actividad de sensbilización.

La actividad se encuadró en la línea propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, con el que se realiza un llamamiento a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia.