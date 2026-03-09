Canotaje: el Club Náutico Paraná logró el subcampeonato en el Argentino de Velocidad

La entrenadora Micaela Maslein con la copa y el plantel del CNP en Colón, Buenos Aires.

El Club Náutico Paraná obtuvo este domingo el subcampeonato en el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje de Velocidad, disputado desde el 4 al 8 de marzo en Colón, provincia de Buenos Aires. El elenco paranaense obtuvo un total de 20 medallas: 14 doradas, 4 plateadas y 2 de bronce.

El plantel que estuvo a cargo de los entrenadores Micaela Maslein, Tomás Itria y Germán Schmidt, se ubicó en el segundo lugar del escalafón detrás del Club de Regatas La Marina, ganador de 30 medallas: 15 doradas, 7 plateadas y 8 de bronce. Al podio lo completó el Club Náutico Sportivo Avellaneda, con 17 preseas: 6 doradas, 5 plateadas y 6 de bronce.

El plantel estuvo conformado por: Joakim Lorenco, Jeremías Altamirano,Simón Bechis, Brunella Pedrotti, Lara Abud, Zoe Itria, Micaela Maslein, Bautista Itria, Baltazar Itria y Francisco Cabrera.

En cuanto al resto de los equipos entrerrianos, el Club Regatas Uruguay se ubicó 5º (4 doradas, 11 plateadas y 9 de bronce), mientras que el Club Regatas Gualeguaychú finalizó 29º (2 bronces).