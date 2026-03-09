La Casa de la Cultura de Entre Ríos inaugura una nueva muestra

La muestra "Lo que el río trae..." quedará inaugurada este miércoles a las 20.

Será este miércoles 11 de marzo a las 20, en la Sala de Madera de la Casa de la Cultura, ubicada en 9 de julio y Carbó, Paraná. La propuesta se titula “Lo que el Río trae...” y reúne obras de la artista Aurora Sueldo. Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Aurora Sueldo nació el 28 de julio de 1975 en Mercedes, Corrientes. En el 2008 comienza el Taller de Libre Expresión dictado por la Profesora Cecilia Barolín en la Casa de la Cultura La Paz (Entre Ríos). Sus primeras obras fueron figurativas y aluden al mundo natural (Río y flora autóctona).

En el 2013 comenzó con obras abstractas e incorporó la poesía como otra forma para expresarse.

Sus obras transcurren entre la abstracción y la figuración, entre las palabras y los silencios; incorpora además las transferencias, lápiz y carbonilla. A partir del 2017 comienza una búsqueda enfocada en nuevos formatos y técnicas. Con nuevos desafíos, inspirados en el río Paraná y canoeros lugareños, surgen obras en cerámica, textiles e instalaciones artísticas que aluden a la temática.