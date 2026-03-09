“La reforma jubilatoria es una estafa”, advierten trabajadores y pasivos organizados

“Es un ataque brutal y feroz sobre nuestros derechos y nuestras condiciones de vida que nos llevarían a percibir jubilaciones miserables. La reforma jubilatoria es una estafa y a la Caja la vamos a defender presentando batalla a la motosierra de Frigerio”.

El Colectivo de Trabajadores por la Ventana desarrolló el pasado sábado un conversatorio más debate de ideas referido a la intención del gobierno provincial de reformar la ley de jubilaciones de Entre Ríos. La convocatoria de trabajadores activos y jubilados fue muy activa y numerosa, con la participación de distintos sectores dependientes de los Estados provincial y municipal.

En ese marco, se decidió colectivamente "agrupar fuerzas en una red de concientización, informativa, formativa, más desarrollo de actividades de visibilización, organización, agitación y movilización en defensa de nuestro régimen jubilatorio", se informó en un comunicado enviado a ANALISIS.

¡Reformas Jubilatorias en alerta!

Entre lo conversado, se analizó que “la intención del gobierno es avanzar sobre la Ley 8.732, lo que implica un ajuste que reduciría el haber jubilatorio. El cambio de la base de cálculo de ‘bruto’ a ‘neto’ bajaría el haber en aproximadamente el 25% y conduce indefectiblemente a la pérdida del 82% móvil. Otro de los cambios que intentan perpetrar es la movilidad jubilatoria que hoy día está enganchada al aumento que reciben los activos. También quieren avanzar equiparando edades con la ANSES”.

Ante ello, se concluyó que “es un ataque brutal y feroz sobre nuestros derechos y nuestras condiciones de vida que nos llevarían a percibir jubilaciones miserables. La reforma jubilatoria es una estafa y a la Caja la vamos a defender presentando batalla a la motosierra de Frigerio”.

Análisis contextual

Al momento de evaluar la situación actual, se indicó: “Estamos a pocos días de conmemorarlos 50 años del golpe de Estado por la dictadura militar, cívica, empresarial y eclesiástica que tuvo la finalidad principal en el ataque feroz al movimiento obrero y sus conquistas, como así también a desarmar la incipiente industrialización del país. El capital se impuso a sangre y fuego, un verdadero “contra-Cordobazo”. Los trabajadores argentinos habían alcanzado conquistas no toleradas por los sectores más conservadores de la burguesía. La democracia se abrió paso, condicionada por esos sectores interesados, con matices hasta nuestros días”.

“Desde aquellos tiempos se ha venido desarticulando sin pausa el Estado social y sus beneficios. Una de esas ‘joyas de la abuela’ es nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos que junto al IOSPER son parte de un sistema solidario e intergeneracional. Hoy nos la quieren arrebatar, por eso la importancia de informar y movilizar para evitar que el ajuste afecte nuestros derechos adquiridos. Nos debemos a la historia y a la memoria de aquellos que lucharon por conseguir mejoras de nuestras condiciones vitales”, sintetizan.

Se recordó asimismo que “los sistemas previsionales en la Argentina tomaron como referencia el modelo alemán que ata la jubilación al mercado de trabajo. La inmigración trajo consigo esas ideas asociativas, mutualistas, cooperativistas y de asistencia a la vejez, entre otras. Nuestra ley 8.732 incluso es heredera de otras leyes anteriores mucho más progresistas, que dentro de sus acciones extendían créditos, viviendas, turismo social, etc”.

En este sentido, enumeraron que la Ley marco 8732/93 enfrenta problemas estructurales que no es responsabilidad de los y las trabajadoras, a saber:

- Las prácticas de pagos en negro desfinancian la Caja de Jubilaciones. Esta metodología no remunerativa y no bonificable es una flagrante violación constitucional porque taxativamente prohíbe pagar salarios sin aportes y contribuciones.

- El Estado, al pagar salarios paupérrimos, tiene consecuencia inmediata en las arcas de las finanzas de la Caja como también en la obra social.

- El achique de personal por cese de contratos, al no reemplazar los que se jubilan, por retiros voluntarios, por congelar vacantes, va resintiendo la relación activo-jubilado.

- Los contratos de obra, las pasantías, los monotributistas que están dentro de la órbita estatal no aportan al sistema jubilatorio.

- Los municipios que hicieron sus propias Cajas jubilatorias dejaron en la Caja provincial a los jubilados sin aportes de activos.

- De los 84 subsistemas, 67 son municipios que determinan de forma autónoma los aumentos y las condiciones en que se dan.

- Las distintas administraciones provinciales han hecho demagogia con nuestros aportes incorporando beneficiarios (623), autónomos (181), con leyes especiales, y con cero aportantes.

- Lo de los bancarios es realmente un caso insultante a los demás trabajadores por los pocos aportantes y por las abultadas jubilaciones que perciben.

El ataque del ajuste

En este contexto, quienes participaron de la charla, informaron que “en julio de 2024 se aumentó el aporte del 16% al 19%, siendo el más alto del país. Además, se rompió la jubilación especial haciendo pagar un 3% a los jubilados hasta tener la edad de la jubilación común. Ahora se plantea equiparar la edad con los requisitos del ANSES elevando la edad y los años de aportes. ¿Será que el aporte bajará para equiparar del 19% provincial al 11% nacional?”.

“Y nos preguntamos: las pensiones vitalicias de exgobernadores y exvicegobernadores, ¿están pagando algún porcentaje extra a la hora de percibir la jubilación? ¿No será hora de terminar con estos privilegios?”, cuestionaron.

Entre los puntos que preocupan:

- Jubilación Ordinaria Común (JOC) = 30 años de aporte con 62 años de aportes para el varón y 57 años de aportes para la mujer. La propuesta del gobierno plantearía la edad nacional de 65 para el varón y 60 para la mujer con 35 años de aporte.

- Jubilación Ordinaria Especial Docente (JOE) = 25 años de aporte frente a alumnos con 54 años para el varón y 52 años para la mujer. Se dice que no cambiarían la edad de los regímenes especiales, pero se deberá pagar un porcentaje incierto hasta la edad de la JOC.

- Se eliminaría el beneficio del 85% cuando había excedente de 10 años de los aportes requeridos. También se eliminaría el 3 X 1 para los que aún conservan el beneficio.

- A quienes les faltan 5 años para jubilarse se les mantendría la edad actual. A los que les falta más de 5 años sería progresivo el incremento, cada 6 meses de edad jubilatoria = cada 2 años de trabajo.

- Se eliminaría el artículo 71 de movilidad jubilatoria atada a los incrementos de los activos. Se cambiaría la base de cálculo del bruto al neto con una reducción salarial de casi un 25%. Del 82% se pasaría a un porcentaje cercano al 60%.

- Se podrían considerar los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 actuales lo que bajaría el porcentaje para la jubilación ya que a los cargos jerárquicos con mayor salario se accede al final de la carrera.

Aportes de los asambleístas

- La provincia debe crear impuestos directos (a las grandes fortunas, a la herencia, rediscutir la ley federal de coparticipación de impuestos, fortunas, suntuosas, juego…) para cubrir el sistema previsional, rechazando la falacia de la autosuficiencia de las Cajas.

- Reclamamos a las organizaciones de jubilados y sindicales que dejen de ser “políticamente correctos” y plantear un plan de lucha para derrotar el proyecto del oficialismo provincial. No caer en la trampa la pseudo participación que ya se experimentó con el IOSPER.

- La disparidad de aportes entre el sistema provincial y el nacional, destacando que, si el objetivo es armonizar los requisitos de edad y años de aporte con la Nación, se debería considerar que los trabajadores de Entre Ríos aportan un 38% de su sueldo, en comparación con el 22% de los nacionales. Esta diferencia en los aportes amerita que se tengan condiciones de jubilación diferentes.

- No aceptamos el discurso del déficit o de la autosuficiencia porque los impuestos que pagamos como sociedad están destinados entre otros fines a las jubilaciones, y es responsabilidad indelegable del Estado. La suposición de que las Cajas previsionales deben ser autosuficientes es una falacia y el Estado provincial tiene la obligación de asistencia para con aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas.

- No tiene sentido aumentar la edad de jubilación, dada la falta de empleo para la gente joven. No se trata de trabajar más sino de tener una vejez con salud y bienestar.

- Las conversaciones/afirmaciones sobre la crisis de las Cajas jubilatorias no son una crisis, sino una estafa, ya que, si alguien se beneficia, entonces no es una crisis. La reforma previsional fue catalogada como una estafa, al igual que las reformas macro y microeconómicas y la reforma laboral.

- También se advirtió que la ley podría especificar que códigos salariales percibidos en la vida activa no generen derechos al jubilarse, lo que podría llevar a una reducción de los haberes a un nivel indigno.

- Respecto a los Códigos salariales no remunerativos y no bonificables se señaló que la agenda se ha desviado hacia la reforma previsional, ocultando la inconstitucionalidad del pago de sumas fijas. Es necesario evaluar una presentación para declarar la inconstitucionalidad de esas sumas fijas.

- La política actual penaliza a las personas por tener una mejor perspectiva de vida, lo que resulta de la eliminación de derechos.

- La sostenibilidad del sistema previsional debe discutirse en tres dimensiones: las reglas del sistema, el financiamiento tributario y el desarrollo económico provincial, destacándose que el 82% móvil es innegociable.

- Se refutó la idea de escasez de dinero en la provincia y la nación, afirmando que el excedente económico de la provincia es del 50%, y se propuso gravar las grandes fortunas y herencias, así como establecer adicionales al impuesto inmobiliario (rural y urbano) para las personas ricas, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución Provincial sobre impuestos directos.

- Señalamos que la acción “subversiva” y “violenta” proviene del gobierno, el cual intenta montar un ajuste sobre personas que no pueden resistir más.

- Es muy importante informar, movilizar y no quedarse callados ante la reforma, ya que de lo contrario pasarán por encima de las personas jubiladas.

Finalmente, se informó que, en este encuentro, “se acordó armar una red multiplicadora para la resistencia porque el proyecto de reforma jubilatoria es una estafa. Unidad de acción con otros sectores de trabajadores, pero con la necesidad de establecer acuerdos comunes”.