Realizan obras de saneamiento y mejoras edilicias en la Escuela Nº 8 “Manuel Belgrano” de Lucas Norte

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, avanza con trabajos de reparación y saneamiento en la Escuela Nº 8 “Manuel Belgrano”, ubicada en la zona rural del Departamento Villaguay.

La intervención comprende la construcción de desagües y el recambio de cubierta, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y garantizar un entorno seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

El establecimiento se encuentra en Lucas Norte, a 80 kilómetros de la ciudad cabecera del Departamento, y cuenta con una matrícula de 22 estudiantes provenientes de parajes y zonas rurales aledañas. El edificio está conformado por dos cuerpos con galerías, comedor, cocina, sanitarios y cuatro aulas. Si bien presenta un buen estado general, las obras apuntan a resolver problemáticas específicas vinculadas al sistema sanitario y a la infraestructura de techos, fortaleciendo así la calidad de los espacios escolares, publicó el portal oficial del gobierno provincial.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de sostener una planificación activa en materia de infraestructura educativa en todo el territorio provincial. "Estamos dando respuestas concretas a demandas concretas de las comunidades educativas. Estas obras buscan resolver problemas edilicios que muchas veces afectan el normal desarrollo de las clases y mejoran la calidad de los espacios para estudiantes y docentes", afirmó.

Los trabajos incluyen la ejecución de un sistema de desagües cloacales con instalación de cañerías, cámara séptica, cámara de inspección, lecho nitrificante y pozo absorbente, así como el recambio de la cubierta de techos. La inversión provincial destinada a la obra asciende a 22 millones de pesos y está a cargo de la firma Viobras SRL.

Nueva obra para la Escuela Normal de Concepción del Uruguay

Por otro lado, el Gobierno de Entre Ríos anunció realizará el próximo martes 10 de marzo la apertura de sobres para ejecutar intervenciones edilicias en los niveles inicial y primario de la escuela Normal "Mariano Moreno" de Concepción del Uruguay, un establecimiento centenario que alberga más de 1.200 estudiantes de distintos niveles.

La institución alberga los niveles inicial, primario y secundario, con una matrícula total de 1.289 alumnos. Además, en horario vespertino comparte sus instalaciones con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El edificio, presenta una construcción del año 1914 y constituye un espacio emblemático para la comunidad educativa local.

La obra proyectada busca dar respuesta a distintas problemáticas edilicias, principalmente en el sector del nivel inicial, donde se registran inconvenientes vinculados al escurrimiento del terreno y al deterioro de los solados. En tanto, en el nivel primario los pisos de madera presentan desgaste, hundimientos y piezas faltantes, lo que representa un riesgo para el uso cotidiano por parte de estudiantes y docentes.

El procedimiento administrativo se realizará el martes 10 de marzo de 2026, a las 10 horas, en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La intervención comprende un presupuesto oficial de 39.678.129 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos, publicó el portal oficial del gobierno provincial.

El ministro Hernán Jacob, señaló que "mediante este mecanismo de cotejo de precios y una planificación de obras, se llega a cada rincón de la provincia con soluciones concretas y necesarias para distintos establecimientos. Nuestro objetivo es garantizar espacios seguros y funcionales para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades sin que se vean interrumpidas por problemas edilicios".

El proyecto prevé intervenir una superficie de 385 metros cuadrados, que abarca el nivel inicial, el acceso y una sala del nivel primario. En el sector inicial se retirarán el piso y el contrapiso en el acceso y en dos salas, además, se construirá una rampa para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. En el nivel primario, en tanto, se contempla la remoción del piso de madera existente y la ejecución de un nuevo contrapiso con losetas graníticas.