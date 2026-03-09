Pichetto: “El peronismo no puede tener como única bandera frenar a Milei”

El diputado nacional por Encuentro Federal (EF) Miguel Pichetto consideró que el peronismo “no puede tener como única bandera” el objetivo de frenar al presidente Javier Milei, por lo que busca despojar al PJ de internas para “analizar la realidad con rigor”.

"El peronismo no puede tener como única bandera "frenar a Milei". Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor. Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación. Hay 2027 si hay inteligencia política", manifestó desde sus redes sociales.

Desde el inicio de este año, Pichetto demostró un acercamiento a sectores peronistas e incluso se reunió con la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner el mes pasado, en su casa del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

En esa reunión, ambos actores consideraron importante discutir un nuevo "frente anti‑Milei" de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2027, bajo una visión de peronismo "moderno, democrático y capitalista".

A la salida del encuentro, Pichetto aseguró que mantuvieron una charla amena y remarcó que no discutieron “cuestiones del pasado”, sino que se centraron en el escenario político actual. Asimismo, acordaron que el peronismo “tiene que perdonarse” por los errores cometidos y dejar atrás las divisiones internas para construir una alternativa electoral sólida.

Asimismo, el diputado nacional confirmó que le propuso a Cristina Kirchner conformar una coalición similar a la que llevó al presidente Lula da Silva nuevamente al poder en Brasil y aclaró que, en ningún momento, se habló de solicitar avales para candidaturas específicas.