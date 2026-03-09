Copa Túnel Subfluvial: está la programación para el arranque del torneo

Ya está la programación para lo que será la primera fase de la Copa Túnel Subfluvial.

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial de fútbol, comenzará a disputarse este miércoles en escenarios de la ciudad de Paraná y también de Santa Fe.

En este marco, desde la organización, tanto de la Liga Paranaense de Fútbol, como de su par de Santa Fe, se dio a conocer la programación de los que serán los partidos de ida correspondientes a los octavos de final de la competición interligas.

El fixture será el siguiente:

En Santa Fe

MIÉRCOLES

A las 20.30, La Salle Jobson-Patronato (Predio Nery Alberto Pumpido).

A las 21, Independiente-Atlético Paraná (Estadio Mauricio Martínez).

A las 21, Universidad-Don Bosco (Colonia San José).

A las 21.30, Gimnasia y Esgrima-Atlético Neuquén (Gigante de Ciudadela).

En Paraná

A las 20.30, Belgrano-Nacional (Cancha de Don Bosco).

A las 20.30, Instituto-Unión de Santa Fe (Cancha de Oro Verde).

JUEVES

A las 20.30, Sportivo Urquiza-Colón (Cancha de Don Bosco).

SÁBADO

A las 21, Oro Verde-Cosmos FC.