Las mejores exponentes del pádel del país jugarán a fin de mes en Paraná

La cita del Circuito Profesional de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel será del 27 al 29 de marzo.

Paraná recibirá la segunda Etapa del Circuito Profesional de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) Damas el 27, 28 y 29 de marzo. La cita reunirá a las mejores exponentes del país en las instalaciones de Terrazas Pádel Club, ubicado en calle División de los Andes, en el predio del exhipódromo.

Esta cita marca un antes y un después para la disciplina en la región, siendo la primera vez que Entre Ríos oficia como anfitriona de una competencia femenina de este nivel técnico y profesional.

“Es la primera vez que Entre Ríos recibe un evento de pádel de estas características. Nos genera muchas expectativas, porque el deporte está creciendo mucho entre las mujeres de la ciudad y de toda la provincia”, destacó Mariano Aguirre, coordinador deportivo del evento que es organizado en conjunto entre MGA Padel y Terrazas Pádel Club.

Por su parte, la versión masculina del Circuito AJPP se llevará a cabo este año el 5, 6 y 7 de junio. Será el tercer año consecutivo en Paraná, tras marcar presencia las temporadas 2024 y 2025.

Tras el éxito de esas ediciones, la organización apuesta ahora por el profesionalismo masculino y femenino, en respuesta al auge de jugadoras y al interés creciente del público entrerriano por el pádel de alta competencia, consigna Paraná Deportes.