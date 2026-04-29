Presentarán el viernes la cita del TC2000 y Top Race en Concordia

El autódromo de Concordia tendrá actividad este fin de semana con tres categorías nacionales. (Foto: Top Race)

Este viernes, a partir de las 19, se realizará el lanzamiento de la tercera fecha del TC2000 y del Top Race en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, a disputarse este fin de semana. Ambas categorías compartirán escenario con la Fórmula Nacional, que celebrará su segunda jornada.

El evento tendrá lugar en la Peatonal del Bicentenario, ubicada frente al Palacio Municipal de la Ciudad del Citrus (Bartolomé Mitre 76) con la presencia de autoridades de Tango Motorsports, del Parque Autódromo Ciudad de Concordia, del Municipio de Concordia y pilotos de TC2000, del Top Race y de la Fórmula Nacional quienes brindarán todos los detalles del regreso al trazado entrerriano.

En el evento también habrá exhibición de autos de carrera, firma de autógrafos y sorteos sorpresas.