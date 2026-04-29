Racing empató en Venezuela y comprometió su futuro en la Copa Sudamericana

La Academia igualó 1 a 1 con Caracas y quedó complicado: tiene cuatro puntos y está tercero.

Racing igualó 1-1 frente a Caracas de Venezuela, como visitante, y comprometió su futuro en la Copa Sudamericana. El encuentro fue válido por la tercera fecha del Grupo E. Al gol de la Academia lo hizo el delantero Tomás Pérez en el final del primer tiempo, mientras que en la primera del complemento el defensor Jesús Yendis anotó la igualdad.

Luego de un disputado primer tiempo en el que prácticamente no hubo situaciones claras, Racing se pudo poner en ventaja recién a los 42 minutos, cuando Pérez definió de cabeza dentro del área tras un centro del mediocampista Baltasar Rodríguez, quien volvió este año de su paso por el Inter Miami de Estados Unidos y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular.

Previamente, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que retornó a la titularidad luego de su lesión, desaprovechó un penal que fue atajado por el arquero rival, Frankarlos Benítez.

Sin embargo, la Academia sufrió nuevamente por sus propios errores y en la primera jugada del primer tiempo le permitió a Yendis que anote el gol de la igualdad, tras entrar solo al área después de una fatal desatención de la defensa.

En los últimos minutos ambos equipos tuvieron oportunidades claras para quedarse con el triunfo, pero les faltó puntería y se tuvieron que conformar con el empate 1-1.

Este resultado complica a Racing, que luego de tres fechas está tercero con cuatro puntos, mientras que Caracas está segunda con cinco unidades. El líder es Botafogo de Brasil, con siete.

La próxima presentación de Racing será el trascendental encuentro de este domingo ante Huracán, que definirá su clasificación o no a los playoffs del Torneo Apertura, consigna NA.