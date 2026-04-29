Copa Libertadores: Platense venció a Independiente Santa Fe y volvió a festejar

Platense superó 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la presente edición de la Copa Libertadores de América. Tomás Nasif y Mateo Mendía anotaron los tantos del Calamar, mientras que Franco Fagúndez descontó en el cierre del partido en el estadio Ciudad de Vicente López por la tercera fecha del grupo E.

Los primeros minutos mostraron a un local con la iniciativa. Incluso, logró encontrar grietas en el fondo visitante. A los 17, llegó la primera polémica. El árbitro expulsó a Iván Gómez por un supuesto codazo a Hugo Rodallega, pero fue llamado a revisar por el VAR. Allí, detectó que en realidad había embestido a su rival con el hombro en la pelea aérea por el balón. En consecuencia, la roja fue anulada y fue reemplazada por una amarilla.

Antes y después, el Marrón fue el que más lastimó, muchas veces con aproximaciones, pero también con alguna llegada a fondo. Por ejemplo, a los 43, cuando un cabezazo del entrerriano Nicolás Retamar obligó a la estirada del arquero Mosquera, quien rechazó al córner.

De tanto ir, el Calamar logró su cometido. Fue a los 12 minutos del complemento, cuando Tomás Nasif, con un cabezazo cruzado, vulneró la resistencia colombiana. Pero no se conformó. Por eso, a los 18, a la salida de un córner, el ex Boca Mateo Mendía, también con un testazo, volvió a inflar la red.

Tense controló las acciones, más allá de que el resultado obligó a su rival a buscar más. En tiempo de descuento, en uno de los primeros lances al arco, Franco Fagúndez descontó, pero no logró borrarles la sonrisa a los fanáticos en Vicente López.

Así, el conjunto local repitió el resultado de la jornada anterior, cuando superó a Peñarol por 2-1. El club argentino alcanzó los seis puntos en el Grupo E y da batalla por la clasificación. Su rival sigue en el sótano de la tabla: apenas cuenta una unidad.

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Platense recibirá a Peñarol, el jueves 7 de mayo desde las 19. Santa Fe, por su parte, hará las veces de local ante Corinthians, el 6 de mayo, consigna Infobae.