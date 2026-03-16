"Volver a las casas alpinas": un nuevo libro reconstruye la militancia de los años 70 en Entre Ríos

El periodista Alfredo Hoffman, a través del colectivo Aguará Editorial, lanzó su obra titulada Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia. Esta publicación de no ficción se presenta como un aporte a la construcción de la memoria al cumplirse 50 años del último golpe de estado cívico militar en Argentina. El libro tiene la biografía de Graciela Vanzán, una militante juvenil de la década del setenta que participó activamente en la construcción de las viviendas conocidas como casitas alpinas en el barrio Pancho Ramírez de la ciudad de Concordia. El libro busca rescatar del olvido las experiencias de organización social y política de aquella época, analizando las consecuencias del terrorismo de estado y la represión que dejó en los territorios locales.

La obra cuenta con el valor agregado de las ilustraciones de Lautaro Fiszman y un prólogo escrito por Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta restituida y referente de la lucha por los derechos humanos. A lo largo de sus páginas, Hoffman se detiene en los años de militancia y fervor político, y profundiza en el concepto de insilio, término que define la situación de aquellas personas que, por razones políticas o de seguridad, debieron ocultar su identidad, desplazarse internamente o vivir en una suerte de clandestinidad dentro de su propio país.

La propuesta editorial surge con la intención de confrontar los discursos que cuestionan o minimizan los hechos ocurridos durante la última dictadura. Según explicaron desde la editorial, la recuperación de la historia de Graciela Vanzán permite reflexionar sobre la práctica de la solidaridad en contextos de extrema dificultad y sobre el valor de la militancia barrial.

Actualmente, la editorial habilitó una instancia de preventa, con un valor de $23.200 el ejemplar. Para adquirirlo, comunicarse al número 343 4598710 o por correo electrónico a lascasasalpinas@gmail.com.