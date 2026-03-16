Un paranaense viajó a la Antártida para testear un juego sobre soberanía

El editor y creador de juegos de mesa paranaense Iván Taylor viajó a la Antártida Argentina, específicamente a la Base Marambio, en una experiencia coordinada a través del Comando Conjunto Antártico. El objetivo fue presentar y testear un juego de mesa educativo centrado en la soberanía antártica y en el desafío logístico de la Campaña Antártica de Verano.

La propuesta lúdica, con ilustraciones del artista Mario Milocco y diseño de Mariana Licursi, pone el foco en la fase logística de la campaña y en el trabajo conjunto de las tres Fuerzas Armadas para garantizar el relevo del personal militar, el traslado de científicos, el transporte de suministros esenciales y el tratamiento y repliegue de los residuos generados durante el año. El proyecto cuenta además con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional, que aportará mapas bicontinentales para acompañar la propuesta pedagógica. La iniciativa editorial busca ahora trasladar esa historia, ese compromiso logístico y humano y esa dimensión bicontinental de la Argentina a las aulas y a las mesas de juego de todo el país.

Según se informó a través de un parte de prensa, durante su estadía en la Base Marambio, Taylor pudo testear el juego junto al personal antártico que participa de la campaña. Esa instancia constituyó la última etapa del desarrollo antes de su ingreso a imprenta. El viaje implicó recorrer casi 4.000 kilómetros desde Paraná hasta el continente blanco, donde el proyecto pudo ponerse a prueba en territorio antártico.

Taylor es director de la editorial paranaense El Equipo Azul, especializada en el desarrollo de juegos sobre temáticas argentinas vinculadas al ambiente, la soberanía, la cultura y la historia. El proyecto surgió a partir de una investigación iniciada en 2023, cuando relevó la existencia de juegos publicados sobre la cuestión Malvinas. El estudio mostró que en Argentina no había ningún título editado por sellos nacionales sobre la temática, mientras que en el resto del mundo ya existían 17 juegos publicados. Esa asimetría impulsó el desarrollo de una propuesta propia. Posteriormente, una nueva investigación sobre materiales lúdicos vinculados a la soberanía antártica tampoco arrojó antecedentes editoriales en el país, lo que dio origen al actual proyecto.

En el viaje fue acompañado por la fotógrafa documentalista santacruceña Ivy Perrando Schaller, a quien conoció en el marco de la Diplomatura “Malvinas, Atlántico Sur y Antártida”, de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior y avalada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Perrando Schaller tuvo a su cargo la documentación integral de la experiencia, generando un registro audiovisual y fotográfico del testeo del juego en la Antártida.

La presencia entrerriana en la historia antártica tiene antecedentes destacados. El primero es José María Sobral, nacido en Gualeguaychú, quien en 1901 integró la Expedición Antártica Sueca de Otto Nordenskjöld y se convirtió en el primer argentino en invernar en el continente blanco. Décadas más tarde, el diamantino Hernán Pujato impulsó la política antártica moderna argentina y en 1951 fundó la Base San Martín, la primera base argentina al sur del Círculo Polar Antártico.

Consultado sobre la experiencia, Taylor expresó:“Es la primera vez que salgo del continente y lo hice sin salir de nuestro país. Es emocionante. Y también lo es saber que nuestra provincia ha estado presente en los momentos más importantes de la historia antártica argentina”.

Y agregó:“Con Ivy nos preguntábamos qué tan lejos puede llevarnos un sueño. Ahora que hemos cumplido este, podemos decir que al sur más sur de nuestro país. En mi caso, casi 4.000 kilómetros. Y el viaje recién empieza”.