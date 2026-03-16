Antivero: “Con la Caja el gobierno deja de tener una mirada humanitaria y toma una perspectiva empresarial”

"Cuando Frigerio anuncia la forma previsional Allende le estaba dando letra al gobernador y le rendía pleitesía. Por eso, en una próxima reunión, que Allende se siente del lado de Boleas, de Bagnat, de Cuenca, de Colello, porque en realidad termina siendo un funcionario sin cartera", apuntó Antivero.

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, se refirió a la polémica suscitada por el rechazo del sector al proyecto de reforma del sistema previsional y reiteró sus cuestionamientos hacia el secretario General de UPCN.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero admitió que “en la reunión donde Frigerio hace la presentación de la reforma previsional, tuvimos una confrontación con él, con el ministro (de Trabajo, Manuel) Troncoso, (el ministro de Hacienda, Fabián) Boleas y, en menor medida, con (el presidente de la Caja de Jubilaciones) Gastón Bagnat, siempre en el marco del respeto. Pero en esa confrontación remarcamos que nos vienen a hablar del déficit de la Caja cuando en realidad están haciendo propuestas salariales en negro que no impactan en la Caja”.

“Inclusive en ese ámbito lo pusimos en un lugar incómodo a Bagnat, porque la idea no era esa, pero sí remarcarle al gobierno, y de primera mano, considerando que estaba el gobernador, decirles que es una sería contradicción, pero además de eso, que el mismo gobierno está avalando y apoyando la política económica del gobierno nacional que termina generando también un déficit por todos lados, en todo ámbito, inclusive en lo educativo. Creo que el momento de mayor confrontación personal que tuve fue en ese ámbito. Y era el lugar que consideraba que tenía que decirlo”, apuntó.

En ese contexto, ratificó sus críticas hacia el secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, quien había cuestionado a la dirigencia de AGMER por el rechazo de la reforma previsional. “No pensé que iba a generar tanta repercusión, pero la idea era marcar la postura. Sigo ratificando lo que dije porque el origen de lo que pienso y de lo que dije se vio en el ámbito de cuando Frigerio anuncia la forma previsional en esa reunión, donde Allende estaba a mi izquierda y yo veo que le estaba dando letra al gobernador y le rendía pleitesía, lo cual generó a todos –más allá de que la mayoría lo conocemos- una incomodidad, porque mientras nosotros estábamos disputando y le remarcábamos tanto al gobernador como a otros funcionarios que dejen de dar ejemplo con docentes, Allende les estaba dando letra a todos los funcionarios. Por eso yo en esa entrevista dije que, en una próxima reunión, Allende se siente del lado de Boleas, de Bagnat, de Cuenca, de Colello, porque en realidad termina siendo un funcionario sin cartera. Y por eso cuando vimos sus declaraciones, entendimos que había que marcar la postura y marcar el posicionamiento, y lo sigo ratificando. Más allá de que uno siente que uno camina por el barro en ese sentido, que la discusión tiene que ser política, pero bueno, la metáfora define un poco el lugar de Allende”, explicitó.

Asimismo, planteó que para no desviar la discusión de fondo “la discusión tiene que ser política”. “Si bien también políticamente hay que remarcarle que tampoco es que va a salir a hablar gratuitamente en contra de los docentes, sino que tiene que entender que, de alguna manera, tiene que tener un costo, porque hoy por hoy es fácil hablar de la docencia. Pero sí, ese análisis lo tenemos en cuenta, porque en realidad se corre el riesgo de correrse de la agenda de discusión”, evaluó.

Puntualmente sobre la intención de reforma previsional, explicó que desde AGMER “entendemos que el gobierno toma una estrategia, que es establecer o instalar en la opinión pública de que tiene un espíritu de diálogo para poder avanzar en esto, por eso nos convoca, por eso saca la foto y saca titulares, en función de eso. Y a partir de ahí busca sectorizar esa discusión, porque enseguida en esa misma reunión encasilla a los docentes, encasilla a los municipales, encasilla a los empleados públicos, y hay una estrategia de fondo que busca cambiarlo en comparación con lo que fue lo de la OSER. Ahora, que nosotros hayamos asistido a esa reunión no significa que vamos a consensuar. Entendíamos que teníamos que ir porque había una invitación formal, porque entendíamos que teníamos que escuchar de primera mano qué era lo que se iba a reformar”.

“A eso no lo anunció en ese momento, lo único que dijo Frigerio fue que hay un déficit de la Caja que hay que resolver, por lo tanto, ahora el debate interno dentro de nuestro sindicato es, si hay una próxima reunión, si vamos o no vamos, o si vamos, si vamos a seguir asistiendo o vamos a marcar nuestro posicionamiento, o directamente no debemos ir”, planteó.

Por último, sobre la situación de la Caja y del sistema previsional, Antivero comentó: “Justamente el gobierno en esa reunión nos dice que, si nosotros no queremos ninguna reforma, denme la fórmula de cómo resolver el déficit de la Caja para que no se pueda avanzar en este sentido. Nosotros lo que decimos es que está dentro de la misma ley la solución, porque la ley dice que el Estado debe resolver de alguna manera esa cuestión de los aportes. Ahora también hay que agregar que el gobierno apoya y respalda todo lo que es la política económica nacional, que no ayuda a recomponer ese déficit y nos lleva a esta situación”.

“Por lo tanto, nosotros decimos que la solución misma y la creatividad la tiene que tener el gobierno, considerando que deja de tener una mirada humanitaria y toma una perspectiva empresarial, que es la mirada que tiene este gobierno sobre la Caja, tal como lo tiene sobre la obra social también”, concluyó.