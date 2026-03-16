El Contier convoca a una asamblea informativa en Concordia

Los seis representantes que integran el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), Cristina Wischi, Carina Resnisky, Juan Gibert, Nadia Grandón, Marcos Retamozo y Valeria Bassini, llevarán a cabo una reunión informativa abierta a toda la comunidad este martes 17 de marzo a las 15. El encuentro tendrá lugar en el centro cultural La Cigarrera, ubicado en Bulevar San Lorenzo Este 206 de la ciudad de Concordia. Esta iniciativa surge con el propósito de establecer un canal de comunicación entre el organismo y los trabajadores de la escena local, brindando detalles sobre el funcionamiento administrativo del consejo, y también busca relevar las inquietudes, propuestas y la situación actual del sector teatral en el departamento y zonas de influencia.

La convocatoria está dirigida de manera amplia a todos los actores que conforman el ecosistema del teatro independiente, incluyendo a integrantes de elencos concertados, grupos con trayectoria, responsables de salas culturales, gestores, técnicos y diversos trabajadores del espectáculo. Desde el organismo señalaron la importancia de este tipo de instancias territoriales para federalizar la gestión cultural y permitir que las particularidades de cada localidad sean escuchadas fuera de la capital provincial. Durante la jornada, los consejeros expondrán las líneas de trabajo actuales, los proyectos de fomento vigentes y las estrategias de articulación institucional que se vienen desarrollando para fortalecer la actividad en todo el territorio entrerriano.

Además, la reunión planteará un intercambio donde los participantes podrán acercar sus miradas sobre la realidad del sector y los diversos desafíos que enfrenta en materia de infraestructura, financiamiento y formación.

La participación de los referentes teatrales es considerada fundamental por los organizadores para legitimar los procesos de construcción colectiva de la actividad.

La entrada es abierta, gratuita y no requiere inscripción previa.