Balearon a un joven en Paraná e investigan un posible ajuste de cuentas

La víctima recibió un tiro en su espalda. Habrían sido tres disparos, provenientes de dos atacantes en moto.

Un violento episodio con arma de fuego se registró cerca de la medianoche en Paraná. Un joven de aproximadamente 26 años resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido en la zona de calle Antelo y José María Domínguez.

Según las primeras informaciones, dos peatones caminaban por el lugar cuando fueron sorprendidos por una motocicleta tipo Honda CG, en la que se trasladaban los atacantes. Desde el rodado efectuaron al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en el omóplato izquierdo del joven.

Tras el ataque, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió asistencia médica.

En el lugar intervino personal de Comisaría Tercera y de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para tratar de esclarecer lo ocurrido y avanzar en la identificación de los agresores.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, los autores de los disparos serían conocidos de la víctima, por lo que no se descarta que el hecho esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, publicó Reporte 100.7.